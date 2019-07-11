Пожарные вертолеты вылетели тушить огонь у ТЭЦ в Москве

Два пожарных вертолета вылетели на пожар в деревню Челобитьево, где горит участок газопровода рядом с ТЭЦ-27. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным происшествиям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, вертолеты оборудованы специальным водосливным устройством, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно. Также к месту происшествия направлен передвижной пункт управления Московского авиационного центра для руководства и координацией полетов.

Досье "РГ"

ТЭЦ-27 расположена возле деревни Челобитьево. Она обеспечивает электричеством и теплом Северный и Северо-Восточный административные округа Москвы, а также Мытищенский район Подмосковья.

Это сравнительно новый объект в энергосистеме региона. Так, первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1996 году, через два года - второй энергоблок. Затем мощности расширили, и сейчас на ТЭЦ работает четыре энергоблока. Установленная электрическая мощность четырех энергоблоков ТЭЦ-27 - 1 тыс. 60 МВт., установленная тепловая мощность - 1 тыс. 876 гигакалорий в час.

Крупных аварий до нынешнего ЧП на ТЭЦ не было. Но 22 июня 2009 г. на несколько часов работа ТЭЦ была остановлена из-за повреждения газопровода в районе Осташковского шоссе. В начале февраля 2010 г. на ТЭЦ произошел срыв крана, но перебоев в энергоснабжении потребителей не было. 3 августа 2011 г. на предприятии произошло возгорание трансформаторной станции, но к перебоям в поставке энергии это не привело.