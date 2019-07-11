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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Добрые руки

Интернаты Москвы ждут волонтеров
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 151(7909)
Волонтеров Москвы зовут в соцучреждения города, где в их помощи, заботе и общении нуждаются люди. Пока очередь из добровольцев в психоневрологические интернаты и пансионаты для ветеранов труда не выстраивается, но столичные власти приняли решение заинтересовать руководителей соцучреждений взять себе подмогу. Для начала их пригласили на дискуссионную площадку с некоммерческими организациями, в которой также приняли участие руководитель столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян и его первый заместитель Александра Александрова.

"В психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда проживают около 16 тысяч москвичей, большинство из них старшего возраста. Почти 60 процентов - в отделениях милосердия, это люди, не встающие с постели, - отметил Владимир Петросян, обращаясь к участникам дискуссии. - Но абсолютно все нуждаются не только в уходе, но и внимании. Пока же большинство предоставлены сами себе. Заниматься с ними физкультурой, проводить трудотерапию, читать книги некому. У санитарок и специалистов соцучреждений забот хватает. Поэтому нам нужны волонтеры для организации досуга. Мы могли бы закрепить волонтеров за каждым соцучреждением".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Хороший опыт организации волонтерской деятельности есть в 8 из 19 психоневрологических интернатов, но и там большинство добровольных групп посещают проживающих лишь дважды в неделю, по выходным. В остальных интернатах волонтеры вообще большая редкость. Регулярно они навещают лишь порядка 500 человек из почти 9 тысяч. Похожая ситуация в пансионатах для ветеранов труда. Из 11 учреждений волонтеры есть у 7, руководители остальных четырех не имеют представления, как привлечь добровольцев. В результате почти из 5 тысяч людей в пансионатах с волонтерами общаются только 200, или 4 процента.

Менять памперсы добровольцам в пансионатах и интернатах не придется, для этого есть персонал. А вот сходить в парк или сводить в кино жителя соцучреждений порой некому. Так, в ПНИ № 16 нужны волонтеры в лечебно-трудовые мастерские, чтобы работать с проживающими, у которых ментальные расстройства. Но прежде чем волонтеры придут к людям с особенностями развития их нужно подготовить, считает директор ПНИ № 20 Андрей Бесштанько. Идею поддержал Владимир Петросян, предложив создать рабочую группу из волонтеров, НКО, госслужащих, которые смогут обсуждать методики волонтерской работы.

Он также добавил, что волонтеры должны стать общественными инспекторами в соцучреждениях и наблюдать за соблюдением прав человека и качеством оказания услуг.

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