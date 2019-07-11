Стало известно, в каких парках сыграют летом музыканты

12 столичных парков подготовили летние концертные программы на любой вкус слушателя. Об этом рассказали "РГ" в "Мосгорпарке".

По данным ведомства, первый концерт пройдет уже завтра на открывающемся фестивале "Дачное Царицыно". Фестиваль продлится с 12 по 21 июля, причем ежедневные выступления будут начинаться с 10:00 и завершаться в 22:00. Такой марафон напомнит, как развлекались царицынские дачники рубежа XIX и XX веков. В программе будет не только музыка, но и театральные репризы, возможно престидижитаторы, мимы и другие исполнители. Среди приглашенных музыкантов выступит джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его коллектив Eilenkrig Crew, группа Puerto Candelaria из Колумбии и Петр Налич с большим сольным концертом.

С 13 июля хиты рока в Лианозовском парке будет исполнять уличный артист Александр Гаврютенков (его псевдоним - AlgaRhytm). Начало концерта в 17:00.

Так же 13 июля и каждую субботу до конца лета на эстраде "Ротонда" в парке "Сокольники" с 12:00 будет играть духовой оркестр.

С 14 июля по 25 августа тематические концерты организуют в ландшафтном парке "Митино". Начинаться выступления будут в 17:00. Посетителей ждут музыкальные программы "Короли вальса", "Оперетта и не только", "Славянские мотивы", "Летний карнавал". В частности, 3 августа, пройдет дневной опен-эйр на большой танцевальной площадке у главной сцены парка.

С 18 июля по четвергам в саду имени Баумана в течение всего лета будут проходить джазовые концерты.

Послушать оркестр МЧС России можно будет 10 августа в парке "Кузьминки", концерт начнется в 17:00.

21 июля и 11 августа в саду "Эрмитаж" можно будет услышать знаменитые песни британских коллективов, таких как Coldplay, Hurts, Bastille.

Советские шлягеры послушать можно будет 18 и 25 августа в Бабушкинском парке в исполнении артистов вокального ансамбля "Арт Полис".

В Измайловском парке каждую субботу с 16:00 будет играть духовой оркестр "Звезды ретро". По воскресеньям с 17:00 будет играть на площадке перед дирекцией парка ансамбль "Сфорцандо", лауреат многочисленных международных фестивалей. В его репертуаре - классика, джаз и эстрадная музыка. Любители джаза ждут на эстраде "Солнечная" по субботам с 17:00 и по воскресеньям с 16:00.

С 1 августа каждую среду и четверг в парке "Фили" будут выступать музыканты, играющие интеллектуальную музыку в рамках музыкального фестиваля "TOP Fili Music".

Послушать начинающих музыкантов можно в Парке Горького. На летней сцене молодые музыканты сыграют фанк, джаз, инди-рок, диско, электронику. Эта площадка в парке открылась недавно и располагается неподалеку от Голицынского пруда и Пушкинской набережной. Прямо перед сценой находится удобная поляна с шезлонгами. Информация о предстоящих выступлениях публикуется по средам на страницах Парка Горького в социальных сетях.

Вход на все концерты свободный.