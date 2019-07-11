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11.07.2019 10:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Студенты столичных вузов начали тестировать систему онлайн голосования

Текст: Любовь Проценко
Систему дистанционного электронного голосования, которая будет впервые применена на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года, начали тестировать студенты столичных вузов. Тестовый избирательный участок открылся сегодня на базе Московской городской думы и будет работать до 20:00.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко рассказал:

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- У нас идет тестовое голосование за выборы лучшего председателя студсовета вуза. 15 кандидатов. Собственно, это прообраз парламентских выборов, которые пройдут в Москве. Программное обеспечение mos.ru работает в полном функционале, то есть так же как это будет в сентябре.

Все желающие принять участие в эксперименте на электронном участке предварительно могли записаться через личный кабинет на сайте mos.ru с 5 по 10 июля. Выяснилось, что записались около 2 тысяч студентов из более, чем 90 вузов Москвы.

Костырко рассказал, что на базе Мосгордумы создан прообраз электронного участка, который будет создан в каждом из выбранных избирательных округов столицы. "В Москве три пилотных избирательных округа: первый, десятый и тридцатый. В каждом из них есть помещение, - напомнил он. - Там будут установлены такие же информационные экраны, стоять принтеры, компьютеры для тех, кто боится, что пропадет связь, электричество в доме, и хочет прийти проголосовать на участок", - напомнил он.

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За тестированием наблюдают члены Общественной палаты Москвы. Кроме того, на экспериментальном участке присутствуют представители департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва и члены технической рабочей группы по электронному голосованию.

После тестирования студенты поделятся своими замечаниями и пожеланиями к работе системы.

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