Студенты столичных вузов начали тестировать систему онлайн голосования

Систему дистанционного электронного голосования, которая будет впервые применена на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября 2019 года, начали тестировать студенты столичных вузов. Тестовый избирательный участок открылся сегодня на базе Московской городской думы и будет работать до 20:00.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко рассказал:

- У нас идет тестовое голосование за выборы лучшего председателя студсовета вуза. 15 кандидатов. Собственно, это прообраз парламентских выборов, которые пройдут в Москве. Программное обеспечение mos.ru работает в полном функционале, то есть так же как это будет в сентябре.

Все желающие принять участие в эксперименте на электронном участке предварительно могли записаться через личный кабинет на сайте mos.ru с 5 по 10 июля. Выяснилось, что записались около 2 тысяч студентов из более, чем 90 вузов Москвы.

Костырко рассказал, что на базе Мосгордумы создан прообраз электронного участка, который будет создан в каждом из выбранных избирательных округов столицы. "В Москве три пилотных избирательных округа: первый, десятый и тридцатый. В каждом из них есть помещение, - напомнил он. - Там будут установлены такие же информационные экраны, стоять принтеры, компьютеры для тех, кто боится, что пропадет связь, электричество в доме, и хочет прийти проголосовать на участок", - напомнил он.

За тестированием наблюдают члены Общественной палаты Москвы. Кроме того, на экспериментальном участке присутствуют представители департамента информационных технологий, члены электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва и члены технической рабочей группы по электронному голосованию.

После тестирования студенты поделятся своими замечаниями и пожеланиями к работе системы.