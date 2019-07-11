Установки контроля качества воздуха направлены в район пожара у ТЭЦ-27

В связи с пожаром на территории ТЭЦ-27 в Мытищах "Мосэкомониторинг" направил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих районах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным комплекса, автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышений загрязняющих веществ. Специалисты "Мосэкомониторинга" также отмечают, что сегодня хорошие условия для рассеивания, и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы.