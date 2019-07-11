В ТЦ Москвы четверо мужчин напали на полицейский патруль

В одном из столичных торговых центров четверо мужчин напали на полицейский патруль.

Момент нападения на сотрудников МВД попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что драку с патрульными устроили четверо мужчин. Одного из них избили, когда он пытался задержать нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, этот инцидент произошел в торговом центре на Новокузнецкой улице. Пострадали сотрудники ОМВД по району Замоскворечье. Одному из них потребовалась госпитализация из-за черепно-мозговой травмы, второй проходит обследование.

Все четверо подозреваемых доставлены в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".