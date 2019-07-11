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11.07.2019 14:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву прибудут мощи святых покровителей брака Петра и Февронии

Текст: Елена Яковлева

В июле в Москву будут принесены мощи святых Петра и Февронии - покровителей брака. По благословению патриарха Кирилла они прибудут из Мурома, где жила святая княжеская семья, в столицу 14 июля и будут находиться в храме Христа Спасителя неделю - до 21 июля.

Святые Петр и Феврония в православной традиции - идеал христианской семьи. И чтобы донести этот идеал любви и верности до современных людей, иногда с большим трудом строящим современную семью, русская православная церковь и решилась на принесение мощей.

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14 июля мощи будут торжественно встречаться праздничным молебном в 3 часа дня - его отслужит сам патриарх. Доступ для делающих приложиться к мощам будет продолжаться каждый день с 8 утра до 8 вечера.

Сохранение настоящих семейных ценностей, добрый пример желающим вступить в брак, утешение и поддержка - вот смысл встречи со святыней.

Житие Петра и Февронии очень увлекательно, несмотря на строгость агиографического жанра. Феврония, дочь крестьянина-пчеловода из Рязани, излечила тяжело больного князя от его болезни, взяв вместо платы с него слово жениться на ней. Князь слово дал, но забыл о нем. И вспомнил, только когда заболел вновь.

Вспомнил о Февронии, вернулся, выздоровел с ее помощью и взял в жены. И так полюбил свою супругу-простолюдинку, что когда муромская знать взбунтовалась против ее низкородности и потребовала изгнать из города, князь молча ушел из города вместе с нею. Опомнившаяся элита вскоре послала за ним и за нею.

Было у семьи и другое испытание, описанное, правда, не в житии, но в повести о святых. В княгиню влюбился женатый воевода. Оказавшись по случаю с княгиней вдвоем в лодке, он стал принуждать ее к измене. Княгиня велела ему опустить руку за один борт, почерпнуть воды и напиться, а потом повторить за другим бортом. "Отличается вода?" - спросила она воеводу. "Нет", - ответил тот. "Так и женское естество не отличается", - сказала княгиня. Женатый воевода устыдился перед трезвостью, умом и самообладанием княгини и вернулся к своей жене.

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По преданию они даже умерли вместе. Формулу любви "жили счастливо и умерли в один день" мы читали в романтических повестях Александра Грина, но в житии этих святых она подтвердилась полностью. Петр уже готов был умереть, но Феврония ткала им покрывало на гроб и задержалась из-за работы. И он ее подождал.

Это кажущееся невозможным счастье соединения мужчины и женщины в браке все-таки знакомо счастливым семьям, которые хоть и редки, но существуют. И именно в надежде создать такую семью молятся святым Петру и Февронии.

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