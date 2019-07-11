В Москву вернется летняя погода

На следующей неделе температура воздуха в Московском регионе приблизится к климатической норме, сообщила "РГ" главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"С понедельника начнется потепление. Регион окажется во власти южного циклона. Во вторник и в среду в дневные часы воздух прогреется до 22 - 24 градусов", - сказала Позднякова.

По словам метеоролога, с 15 по 24 июля температура воздуха будет приближена к климатической норме для этого времени года. При этом ожидаются кратковременные дожди.