Новости

Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
В Белгороде выпавший из автобуса пассажир отсудил полмиллиона рублей 16:15
Сеул выступил категорически против помощи Японии в случае войны с КНДР 16:10
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции 16:07
Беларусь станет почетным гостем Международной книжной ярмарки на ВДНХ 16:06
Назначена дата рассмотрения дела об угоне самолета Сургут - Москва 16:04
На "Иннопроме" показали необычные социальные бизнес-проекты 15:58
Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой 15:56
В Сочи у фотографа изъяли 17-летнего попугая без документов 15:47
Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества 15:45
Песков объяснил выход Путина к жителям Екатеринбурга 15:42
Ученые показали, кто издает самый громкий звук в океане 15:42
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Мытищах 15:40
В Прикамье загорелся детский санаторий 15:40
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проведет стрельбы в Черном море 15:37
В Оренбуржье выпускника вуза лишили диплома из-за взятки 15:31
В Перми УФАС проверит "божественную" шаурму 15:30
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы 15:24
Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией 15:21
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 15:17
Фермер раскритиковал депутатов бундестага за отсутствие патриотизма 15:13
Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском 15:13
В Москву вернется летняя погода 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москву вернется летняя погода

Текст: Иван Пышечкин

На следующей неделе температура воздуха в Московском регионе приблизится к климатической норме, сообщила "РГ" главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
"РГ"-советы: Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы

"С понедельника начнется потепление. Регион окажется во власти южного циклона. Во вторник и в среду в дневные часы воздух прогреется до 22 - 24 градусов", - сказала Позднякова.

По словам метеоролога, с 15 по 24 июля температура воздуха будет приближена к климатической норме для этого времени года. При этом ожидаются кратковременные дожди.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова