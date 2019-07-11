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11.07.2019 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле сотрудница полиции получила срок за допущенное убийство

Текст: Элина Труханова (Орел)

В Орле бывшая сотрудница полиции осуждена к реальному лишению свободы за то, что не изолировала потенциального убийцу от общества.

По информации следственного управления СК РФ по Орловской области, бывший старший участковый уполномоченный УМВД России по городу Орлу, явившись 17 ноября 2016 года в дом в Огородном переулке, где хозяин угрожал убить свою сожительницу, не предприняла мер по пресечению угроз убийством и не отправила агрессивного мужчину в отдел полиции.

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Увы, после ухода представителя УМВД озверевший сожитель совершил задуманное - женщина погибла.

- Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Бывший старший участковый уполномоченный признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), - рассказали в региональном СУ СК РФ.

Суд приговорил нерадивого участкового к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел Преступления правоохранителей
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