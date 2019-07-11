В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

В Московской области от побоев скончался двухмесячный младенец. По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Новорожденного в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Балашихи несколько дней назад. У ребенка были критические проблемы с дыханием, черепно-мозговая травма. Врачи боролись за жизнь пациента, но недавно он скончался. Его 18-летнему отцу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть - статья 111 УК РФ. Скоро подследственного доставят в суд: СК настаивает на его аресте.

Также возбуждено уголовное дело по статье 156 - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". У следователей есть ряд вопросов к 28-летней матери погибшего младенца.