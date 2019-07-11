В Подмосковье семья отравилась грибами

Печально окончился поход за грибами для семьи из четырех человек в подмосковной деревне Углешня, которая находится в городском округе Чехов. Блюдо, приготовленное из собранных грибов, уложило на больничные койки всех членов семьи, самый младший - трехлетний ребенок - находится в реанимации.

По данным областного минздрава, пострадавшие - москвичи, которые отдыхали на даче под Чеховом. По одной из версий, среди съедобных грибов, собранных и приготовленных взрослыми членами семьи, оказался и ядовитый. Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту отравления.