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11.07.2019 12:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России появится интерактивная карта опасных мест для детей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Национальную карту опасных мест, где ребенок может попасть в беду во время летних каникул, предложили создать на всероссийском совещании детских омбудсменов в Ярославле.

Летом прошлого года в России погибло около пятисот детей: 343 утонули в водоемах, остальные стали жертвами прочих несчастных случаев. 900 детей выпало из окон, из них сто ребятишек погибли, а треть остались инвалидами. В этом году из окон упало уже около ста малышей. Кроме того, ежегодно больше 2700 детей гибнут от рук преступников и около 150 тысяч юных россиян признаются потерпевшими от преступлений.Чудовищные цифры статистики прозвучали на прошедшем в Ярославле всероссийском совещании детских омбудсменов, посвященном первым итогам акции "Безопасность детства".

- Разговор о безопасности детей никогда не бывает лишним, но сегодня у нас совершенно конкретная цель, поскольку в разгаре летняя оздоровительная кампания, -  подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - К сожалению, и в этом году у нас происходят трагедии - есть утонувшие, погибшие дети.  Но как показал анализ ситуации, подавляющее большинство несчастных случаев не связаны с организованными формами детского отдыха. Дети, по сути, предоставлены сами себе. Если 21 или 14 дней длится лагерная смена, то где находится ребенок все остальное время? А есть ребята, которые вообще не попадают в лагеря и не участвуют в организованных формах летней оздоровительной кампании. Поэтому акцент в нашей работе мы смещаем в сторону выяснения, какие созданы условия для отдыха детей в городах, поселках - по месту их жительства. Сегодня мы говорим о развитии инфраструктуры детского досуга.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Акция "Безопасность детства" была запущена в РФ летом прошлого года - как реакция на, без преувеличения, чрезвычайную ситуацию с гибелью детей. Причем к ней подключились не только уполномоченные ведомства (МЧС, полиция, прокуратура, следственный комитет), но и волонтеры, неравнодушные родители, в частности советы отцов при детских омбудсменах. А в этом году участниками акции стали еще и поисково-спасательные отряды: волонтеры-спасатели обучают детей безопасному поведению в различных ситуациях, в том числе при контакте с незнакомцами.

В результате прошлым летом было проверено 46 тысяч объектов, где могут находиться дети: игровых и спортивных площадок, аттракционов, мест для купания и так далее. Зимой оценивалась безопасность ледяных горок и прочих инфраструктурных объектов зимнего отдыха. Анализировалась, конечно, и ситуация, связанная с различными долгостроями и просто заброшенными зданиями, где детей быть не должно, но куда их тянет "как магнитом". Увы, свободный доступ в потенциально опасные здания - проблема для всех регионов. При этом омбудсмены посетовали на трудности с консервацией этих построек и возведением вокруг них заборов, особенно если они находятся в частной собственности. Впрочем, и с госсобственностью не все просто, из-за чего уполномоченные предложили привлечь в свои активные помощники Росимущество.

По мнению омбудсменов, совершено недостаточно на телевидении социальной рекламы, поднимающей проблемы безопасности детей. Чтобы, например, в подкорке у родителей засело, что москитная сетка не препятствие для любознательного ребенка и что она создает лишь видимость закрытого окна. Чтобы ни дети, ни взрослые не купались в не предусмотренных для этого местах так далее. Есть регионы, где такие ролики "крутятся" по ТВ днем, но много где их можно увидеть лишь поздно вечером или ночью, а то и вообще никогда.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Родители смогут проверить надежность детского лагеря

Нет во многих муниципалитетах, рассказывают уполномоченные, и должного надзора за техническим состоянием детских и спортивных площадок, причем кому принадлежат те или иные качели, лазалки и горки, определить бывает иногда невозможно. Чтобы понять, к чему приводит  такое отношение к местам детского досуга, достаточно заглянуть на сайт Следственного комитета РФ: в Тамбовской области устанавливают обстоятельства травмирования ребенка упавшими футбольными воротами, в Калужской области аналогичное расследование только что завершено, в Рыбинске 20 июня двухлетнего ребенка покалечило на плохо закрепленном и опрокинутом ветром батуте,  в Ярославле из-за неисправного крепления опрокинулась люлька детской качели,  из-за чего семилетняя девочка получила закрытый перелом свода и основания черепа… И это лишь маленькая толика ЧП, произошедших с детьми в нынешнем летнем сезоне.

Чтобы люди знали, куда не надо отпускать на прогулку своих детей, а чиновники понимали масштаб проблемы, омбудсмены предложили создать общероссийскую интерактивную карту опасных мест.

- В некоторых дальневосточных регионах уже реализуются подобные проекты, и органам местного самоуправления эти карты помогают формировать перспективные планы ликвидации нарушений, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко. - И потом, когда красная точка на карте становится зеленой, люди понимают, что это объект безопасен.

Анна Кузнецова идею одобрила и предложила омбудсменам всем вместе подумать, как ее реализовать.

Комментарий

Михаил Крупин, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области:

- Можно не одну смену летних лагерей на базе школ организовывать, а две. Затраты невелики, педагоги есть, а ремонтная кампания в школах, как правило, начинается в конце июля - начале августа. Сегодня в ряде муниципальных образований области мы уже запустили вторые смены на базе школ.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Отдых детей в летних лагерях
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