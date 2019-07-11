В Сокольниках появится кинотелецентр

В районе Сокольники могут построить кинотелецентр творческого объединения "Красная звезда" Минобороны России. Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина по итогам публичных слушаний одобрила проект планировки территории площадью 14,58 гектара, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Территория, на которой должен появится кинотелецентр, ограничена Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги. Там сейчас находится нежилая застройка площадью 77,9 тыс. кв. м. При реорганизации этой территории будут снесены устаревшие постройки площадью 17,3 тыс. кв. м, а также реконструировано административное здание.

Новые строения займут площадь в 75,5 тыс. кв. м. В целом же, реализация проекта позволит создать в городе 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Это не первый масштабный проект по развитию предприятий киноиндустрии в Москве. К примеру, в прошлом году на "Мосфильме" завершилось строительство нового съемочного павильона и крупнейшего хранилища кинореквизита. Кроме того, будет возведен киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 17. В планах завершить строительство к 2022 году.