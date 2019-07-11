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11.07.2019 18:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Сокольниках появится кинотелецентр

Текст: Ангелина Зеленькова

В районе Сокольники могут построить кинотелецентр творческого объединения "Красная звезда" Минобороны России. Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина по итогам публичных слушаний одобрила проект планировки территории площадью 14,58 гектара, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Территория, на которой должен появится кинотелецентр, ограничена Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги. Там сейчас находится нежилая застройка площадью 77,9 тыс. кв. м. При реорганизации этой территории будут снесены устаревшие постройки площадью 17,3 тыс. кв. м, а также реконструировано административное здание.

Новые строения займут площадь в 75,5 тыс. кв. м. В целом же, реализация проекта позволит создать в городе 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Это не первый масштабный проект по развитию предприятий киноиндустрии в Москве. К примеру, в прошлом году на "Мосфильме" завершилось строительство нового съемочного павильона и крупнейшего хранилища кинореквизита. Кроме того, будет возведен киноконцертный комплекс и съемочный павильон № 17. В планах завершить строительство к 2022 году.

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