Сооружение Хордового кольца Москвы - это не только строительство новых дорог, тоннелей и эстакад. Плотная городская застройка требует перекладки коммуникаций, а жителей близлежащих домов необходимо защитить от шума трассы.

Как сообщили "РГ" в департаменте строительства города Москвы, на участках уже построенной Северо-Западной хорды было заменено 32,5 тысячи окон. В жилых домах устанавливаются современные стеклопакеты, которые обеспечивают высокий уровень защиты от шума и загрязнений.

Больше всего окон поменяли в ходе реконструкции Большой Академической улицы (от улицы Приорова до Дмитровского шоссе). Там жителям окрестных домов установили 7735 стеклопакетов. Более 17 тысяч окон пришлось заменить в домах на улицах Крылатская, Ярцевская, Боженко и Кубинка.

Кроме замены окон подрядчики установили на разных участках Северо-Западной хорды более 2,5 километра шумозащитных экранов. Они сделаны из акриловых панелей, которые крепятся к металлическому каркасу. Высота такой конструкции может достигать пяти метров, ей не страшны ни жара, ни мороз, ни ветер. По весне столичные коммунальщики моют их от накопившейся за зиму грязи.

Чтобы жителям улиц, расположенных рядом с хордами, было удобно передвигаться по своему району, строятся и реконструируются пешеходные переходы. Например, на уже введенном в эксплуатацию участке Северо-Восточной хорды, связавшем шоссе Энтузиастов с Измайловским шоссе, сооружено пять пешеходных переходов.

На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД, помимо других, был построен новый переход в районе Вешняков, который позволяет комфортно добираться до станции метро и железнодорожной платформы Выхино.

Обязательный этап для всех хордовых участков - озеленение и благоустройство. Так, на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы будет высажено 166 деревьев и более 1,7 тысячи кустарников.

32,5 тысячи окон заменили москвичам, живущим вдоль Северо-Западной хорды

Впрочем, все это обычные работы, которые, как правило, не требуют сверхусилий. А вот перенос коммуникаций - одна из самых сложных задач, с которой приходится сталкиваться строителям в столице.

"Дороги в Москве трассируются в условиях перенасыщенности подземного пространства инженерными коммуникациями всех видов и назначений, - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Отсюда необходимость значительных затрат на перекладку (как правило, фактически полную замену) коллекторов, тепловых сетей, водопроводов, газопроводов, канализации и дождевой канализации, сетей энергоснабжения и связи на обширной территории, примыкающей к трассе любой реконструируемой или строящейся дороги".

По данным департамента строительства, которые были предоставлены "РГ", на участках Северо-Западной хорды работы затронули 554 километра инженерных коммуникаций, 166 километров линий электроснабжения и 313 километров линий связи.

На участке Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе (движение по нему открыто в сентябре прошлого года) пришлось принимать сразу несколько непростых проектировочных и инвестиционных решений.

Во-первых, потребовалось снести насосно-перекачивающую станцию, которая оказалась в зоне работ. А чтобы обеспечить теплом Западное Дегунино и Ховрино, была построена новая, современная станция. Во-вторых, трасса идет в коридоре с участком Октябрьской железной дороги. Часть железнодорожных путей была перенесена, а несколько прилегающих зданий снесены. Причем работать приходилось в сжатые сроки, когда железнодорожники предоставляли технологические окна.

"На этом участке под железнодорожными путями находится много коммуникаций, в том числе магистральные сети теплоснабжения. Тем не менее все это удалось преодолеть. Спасибо огромное строителям, проектировщикам, всему строительному комплексу. Это серьезный прорыв, серьезная победа в дорожном строительстве. Я надеюсь, что вы на себе это почувствуете", - оценил работу мэр Москвы Сергей Собянин.

Некоторые участки приходится освобождать от самостроя. Так, в мае этого года на Нижегородской улице был завершен демонтаж объектов самовольного строительства, которые использовались под склады, автосервис и гаражи.

"Срок договора аренды давно истек, договор расторгнут. По окончании срока действия арендных отношений необходимо было освободить городскую территорию. Тем не менее экс-арендатор продолжал использовать земельный участок. Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка", - пояснял начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Шумозащиту, благоустройство и озеленение, перекладку коммуникаций - подрядчики будут вести и на проектируемых участках Южной рокады и Юго-Восточной хорды, протяженность которой составит 36 километров. Результат - комфортная городская среда.

Работы затронули 554 километра инженерных коммуникаций, 166 километров линий электроснабжения и 313 километров линий связи