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11.07.2019 13:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вход на станцию московского метро "Ботанический сад" перенесут

Текст: Ирина Огилько

Попасть на станцию метро "Ботанический сад" скоро можно будет быстрее, чем сейчас - выход перенесут ближе к жилым домам. Решение уже согласовала Москомархитектура.

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Как сообщают в Москомархитектуре, перенос связан со строительством Северо-Восточной хорды, которая пройдет в этом районе. Речь идет о выходе из метро со станции "Ботанический сад", расположенном в сторону улицы Серебрякова.

Напомним, что нынешняя станция метро расположена рядом со станцией МЦК и будущей Северо-Восточной хордой, строительство которой только начинается. В результате переноса длина перехода увеличится на 70 метров, но это будет современный, удобный вход в метро. Ожидается, что переход оборудуют тремя лестницами, отделанными гранитом. Две из них будут расположены со стороны жилых домов, еще одна - на развороте улицы Серебрякова. Кроме того, удобнее вход станет и для маломобильных граждан, здесь построят современный лифт и установят пандусы. Общая площадь перехода составит более 900 квадратных метров. Наружные павильоны выполнят в едином стиле с образом самой станции и используемых материалов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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