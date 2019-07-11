Власти трех регионов Дальнего Востока почти одновременно инициировали ревизию дорожного хозяйства, рассчитывая получить от федерального центра дополнительное финансирование на приведение в порядок автотрасс. Выглядит эта работа весьма запоздалой, ведь средства, предусмотренные национальным проектом "Безопасные и качественные дороги", давно распределены. Причем каждому субъекту деньги были выделены в зависимости от состояния дорог, а его уровень оценивали те самые региональные власти, которые сейчас засомневались в достоверности представленных в Москву сведений.

Чтобы такая картина стала привычной, надо признаться в плохом состоянии дальневосточных трасс. Лишь тогда можно будет получить от федерального центра деньги на ремонт. Фото: Андрей Оглезнев

В Магаданской области качество дорожной сети на бумаге неуклонно росло из года в год. К моменту, когда федеральный центр начал распределять средства в рамках нацпроекта, в Росавтодоре лежали данные о том, что дороги на Колыме - одни из лучших в стране. Поскольку область успешно справлялась с бездорожьем своими силами, из федерального бюджета она получила минимальное финансирование, достаточное разве только для того, чтобы поправить покосившиеся знаки "Ухабы". И это было справедливо: другим регионам за шесть лет надо довести до нормативного состояния хотя бы половину дорог, а здесь 70 процентов уже готовы!

Однако новый губернатор Колымы Сергей Носов, поездив по местным трассам, пришел в недоумение:

- Какие 70 процентов? В лучшем случае 17. Остальные надо срочно ремонтировать!

А ремонтировать не на что. И вот, надеясь запрыгнуть в уходящий поезд, областные власти приступили к работе, которую надо было делать год-два назад: заказали комплексную диагностику состояния региональных трасс. Не на глазок, а с инструментальным обследованием водопропускных и иных сооружений, сканированием дорожного полотна, замерами и прочим. В регионе рассчитывают, что наличие реальной картины позволит получить дополнительные средства.

- В "Росавтодор" направлено соответствующее письмо. Мы предлагаем представителям федерального ведомства принять участие в работе комиссии, чтобы результаты были объективны и не вызывали ни у кого сомнения, - отмечает министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Алексей Шуганцев.

В Хабаровском крае после смены персоналий во властных и управленческих структурах тоже схватились за головы, сравнив реалии с отчетами предшественников. По словам руководителя регионального управления автодорог Олега Федорова, сейчас приходится надеяться только на то, что удастся задним числом включить местные трассы в какую-либо федеральную программу.

- До этого были просто дутые цифры, будто у нас 60 процентов дорог находятся в нормативном состоянии. Сейчас мы стоим перед выбором: или продолжать лгать, будто у нас дороги хорошие, или сказать так, как оно есть на самом деле. Понимаю: озвучивая реальные цифры, мы удивим "Росавтодор". Но от этого зависит величина выделяемых федеральным центром денег по национальному проекту, - заявил он.

По многолетним отчетам чиновников, 70 процентов дорог на Колыме были в нормативном состоянии. Сейчас выяснилось - в лучшем случае 17

Федоров утверждает, что стандартам соответствует не более 24 процентов региональных трасс. Сколько в точности - покажет запланированное детальное обследование. А пока…

- Пока нам на краевые дороги выделено лишь 89 миллионов рублей. До заявленных по программе 550 миллионов мы из краевого бюджета вносим 80 процентов этой суммы.

А доля софинансирования соседнего Приморья по этой же программе составляет всего два процента, - сокрушается руководитель управления.

Ну а лучше всего дела с дорогами, судя по отчетности предыдущих лет, обстоят в Амурской области.

- По расчетам, мы должны были получать на региональные дороги по два миллиарда рублей ежегодно в течение шести лет. Но не получаем их, так как статистика говорит о том, что у нас 75 процентов дорог соответствует требованиям безопасности. Фактически же таких - менее 30 процентов, - констатирует губернатор Приамурья Василий Орлов.

В отличие от Колымы и Хабаровского края здесь нашли уважительные причины такой огромной разницы между бумажным и реальным состоянием дел. Главные из них - это разрушительные паводки последних лет и возросшая нагрузка на трассы от использования тяжелой техники строителями и недропользователями. Истинный процент разбитых дорог здесь тоже вычисляют с помощью запоздалой инструментальной диагностики, организованной местными властями.

…Регионы Дальнего Востока весьма специфичны, что нередко оставляет их за бортом федеральных программ и соответствующего финансирования. Несколько лет назад Якутию не включили в одну из жилищных программ из-за очень высокой стоимости квадратного метра жилья. С этим ничего нельзя было поделать - строительство в северном регионе действительно очень дорого.

Больше всех не везет Магаданской области. В 2017-м она не попала в программу ремонта кино­театров в малых городах, потому что там лишь два города, а все остальное - поселки и села. В прошлом году Колыма выпала из программы финансирования дорожного строительства в городских агломерациях, поскольку население Магадана не дотягивает до требуемых 100 тысяч человек. В 2014-м этот регион остался вне программы строительства перинатальных центров - опять-таки из-за малочисленности населения.

Все это объективные причины, и их можно преодолевать. К примеру, местные власти недавно добились строительства в Магадане современного перинатального центра, и его стоимость за несколько месяцев даже успела подорожать с 3,8 до 4,2 миллиарда руб­лей. И совсем другое дело, когда регион выпадает из программы или недополучает федеральные деньги на решение реальных проблем из-за желания чиновников показать жизнь лучше, чем она есть. Раньше это называли незаслуженно забытым словом "очко­втирательство".