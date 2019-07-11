На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

В селе Аянка Камчатского края накренился деревянный двухэтажный многоквартирный дом 1970-х годов постройки. Предположительно, это произошло из-за смещения свай.

Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз".

Жильцы - 51 человек, в том числе 20 детей, - временно разместились у родственников и знакомых. Глава региона Владимир Илюхин поручил обеспечить их всем необходимым и установить точную причину аварийного состояния дома.

- Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях, - цитирует пресс-служба правительства края Илюхина.

Вчера днем в Аянке температура воздуха поднималась до 50 градусов тепла. А за последний месяц дневная температура не опускалась ниже + 20 градусов.

Кстати

Сейчас в селе строят восьмиквартирный дом для работников социальной сферы. Не исключено, что часть "квадратных метров" в нем предоставят жителям накренившегося здания.