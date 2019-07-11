На Камчатке жилое здание не выдержало изменений климата

12-квартирный жилой дом в селе Аянка Пенжинского района Камчатского края пошел волнами из-за аномальной жары, растопившей верхний слой мерзлоты.

Аянка - одно из самых северных сел на полуострове. Живущие здесь коряки привыкли к холоду и к тому, что под селом - незыблемая вечная мерзлота. Но этим летом им пришлось привыкать к жаре и наблюдать за тем, как зной буквально плавит землю. Целый месяц температура воздуха в Пенжинском районе не опускалась ниже 20 градусов тепла, а в последние дни северянам пришлось испытать, что такое 50 градусов выше нуля на солнце и 30 - в тени.

Здания здесь, как и всюду на вечномерзлых грунтах, стоят на вмороженных в грунт сваях. На Севере это самый прочный фундамент. Но такой жары не выдержала даже считавшаяся вечной мерзлота. Ее верхний слой стал интенсивно оттаивать, сваи начали смещаться, как здесь говорят, "загуляли".

Дом, благополучно простоявший почти полвека, еще довольно крепкий, зашатался. Из дома эвакуировались все жители - 31 взрослый и 20 детей. Никакого маневренного фонда в селе нет. Пострадавшие разместились у родственников и знакомых. Без крыши над головой в одночасье оказалась почти пятая часть населения Аянки, в которой проживают всего 270 человек.

- Жители дома должны быть обеспечены всем необходимым. Сейчас этим вопросом занимаются местные власти. Что касается самого здания, то нужно как можно быстрее провести обследование, установить точную причину происходящего и получить заключение специалистов: возможно ли отремонтировать дом или единственным выходом станет строительство нового, - заявил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Сейчас в селе строится дом для работников социальной сферы.

Как отметил глава региона, не исключено, что часть площадей в нем будет передана пострадавшим. Но проблему это не снимет - в новостройке предусмотрено всего восемь квартир. Да и что-то надо будет строить для тех социальных работников, которым новое жилье предназначалось.

А строить в Аянке очень непросто. Село расположено на отшибе. До Петропавловска-Камчатского отсюда полторы тысячи километров бездорожья. До райцентра можно добраться за шесть часов плавания на лодке по реке. Завоз сюда каждой партии стройматериалов да и чего бы то ни было превращается в сложную логистическую операцию. Поэтому с момента закладки фундаментов до новоселий обычно проходит три - пять лет.