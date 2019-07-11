Штрафы за кормление голубей в Магадане признаны незаконными

Прокуратура Магаданской области признала незаконными штрафы за кормление голубей в региональном центре.

Напомним, на днях в Магадане появились таблички с запретом подкармливать птиц. Нарушителей обещали оштрафовать на 2,5-5 тысяч рублей. Инициатором стал глава города Юрий Гришан.

- Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит является нарушением правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность, - сказал он.

Многие горожане возмутились, посчитав запрет нелегальным. Их поддержала прокуратура.

"Действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена. Мэру Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок", - сообщили в ведомстве.