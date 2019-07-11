В нацпарке Приморья в фотоловушку впервые попала харза

Фотоловушки заповедника "Земля леопарда" зафиксировали маленького тропического зверя - харзу, такого же представителя тропической фауны, как леопард и тигр. Информация об этом опубликована в Instagram нацпарка "Земля леопарда".

"Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда", - написано в комментарии к видео.

Сотрудники нацпарка считают, что звери, обычно предпочитающие жаркие тропики, приспособились к жизни в лесах, которые зимой укрывает глубокий снег.