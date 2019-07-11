В Приморье подняли в воздух истребители, самолеты и ракетоносцы

В Приморье прошли учения по нанесению ракетных ударов и перехвату воздушных целей. Об этом сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Учения прошли в районах боевой подготовки над акваторией Японского моря.

В плановом совместном тактическом учении были задействованы высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 дальней авиации. Для этого самолеты были перебазированы из мест постоянной дислокации на оперативные аэродромы в Приморье.

Два ракетоносца ТУ-22М3 имитировали нанесение тактического удара крылатыми ракетами Х-22 по группировке надводных кораблей условного противника и выполнили постановку пассивных помех. Два истребителя МиГ-31БМ ТОФ успешно провели перехват бомбардировщиков. Их наведение на цели осуществлялось с использованием технических возможностей самолета ДРЛО А-50.