Выпуск первого потока Акселератора - программы по развитию собственного проекта - состоялся в технопарке "Русский". 11 предпринимателей и компаний (их отобрали из 305, подавших заявки) получили образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку, консультации экспертов рынка, смогли поработать с индивидуальными наставниками. Часть из них собирается "упаковать" продукт и выйти на рынок. А кто-то уже на рынке и после прохождения учебы готов к рывку. "РГ" познакомилась с авторами некоторых успешных бизнес-идей.

Михаил Утробин - живое доказательство того, что, имея упорство и трудолюбие, можно добиться успеха, даже начав бизнес с нуля. Фото: Инесса Доценко/РГ

Коровы под камерами

В 2017 году Михаил Утробин, занимавший руководящую должность в одной из торговых сетей Хабаровского края, взял на семью пять "дальневосточных гектаров" и, проанализировав рынок, приступил к постройке молочной фермы. Первые 19 племенных нетелей из Амурской области прибыли в село Кругликово района имени Лазо в августе прошлого года.

Как говорит собеседник "РГ", он - живое доказательство существования господдержки: за год получил от государства трехмиллионный грант на развитие семейной животноводческой фермы и субсидию около 2,2 миллиона на строительство дома.

Но без упорства и трудолюбия вряд ли что-то бы получилось. Утробин, объездив территорию, выбрал участок, на свои средства провел дорогу, и даже за коровами первое время ухаживал сам.

- Я изучил внутренний мир коровы - в прямом смысле. После отела надевал перчатки и осматривал буренок на предмет воспалений. Занимался доением, кормлением, уборкой, продажами. Научился делать почти все и учусь дальше, - рассказывает он.

Приносить прибыль ферма, где сейчас работают 11 сотрудников, стала в начале 2019-го. Надои до 20-25 литров в день против 10-15 в среднем по краю. В линейке продукции 20 наименований - молоко, кисломолочка, сыры, мороженое. Уже сейчас продукции на всех желающих не хватает. Литр молока "от Утробина" стоит 100 руб­лей, что, учитывая полную натуральность продукта, даже немного ниже рыночной цены.

- Стартап показал свою эффективность, я буду его масштабировать. До конца 2020 года планирую построить ферму, где поголовье будет в десять раз больше, - делится он.

Обо всем, что происходит в хозяйстве, Михаил рассказывает в соцсетях. По его мнению, это и дополнительная реклама, и пример для других. Для дальнейшего развития бизнеса он также намерен использовать придуманную им самим виртуальную платформу Cowscharing. Ее название состоит из двух английских слов: "корова" и "делиться" и собрано по аналогии с вошедшим в оби­ход "каршерингом". Проект он намерен представить в сентябре на ВЭФ.

- Это портал, где смогут найти друг друга фермеры, которым требуются деньги, и инвесторы, готовые вкладывать не в высокорисковый, а в понятный бизнес. Вариантов несколько. Первый - аналог вклада в банке, когда фермер будет возвращать проценты, а в конце оговоренного срока и вложенную сумму. Второй - партнерство в проекте. Третий - вы сможете инвестировать средства и получать продукцию со скидкой, - перечисляет Михаил Утробин. - Пока не могу сказать, какой из вариантов станет наиболее популярным, но немало моих подписчиков в соцсети говорили, что предложения им интересны.

Со дна морского

Голотуриями - морскими беспозвоночными, близкими родственниками сверхполезного трепанга - Ольга Трофимова заинтересовалась несколько лет назад: искала способ лечения воспалений на собственной коже и узнала о разработках специалистов из ДВО РАН. Оценив действие препарата из голотурий лично, она вышла на ученых, договорилась об условиях передачи технологии производства, товарного знака, партии экстракта. Далее основанная ею компания "ПримКосметика" стала делать продукт сама.

- Сейчас в линейке косметики "Пентакан" четыре наименования - кремы и шампунь. У нас есть лаборатория, где мы производим и упаковываем экстракт. Оттуда везем его на завод. Подходящее производство, которое устроило нас по цене и качеству, нашли в Подмосковье. Дело в том, что привезти товар оттуда быстрее и дешевле, чем, например, из Сибири или с Урала, - рассказывает она.

Когда у менеджера обнулился баланс телефона, он сдал кровь, полученными рублями оплатил связь, а на следующий день нашел клиента и заработал первые деньги

Старт производства обошелся в миллион рублей, деньги вложили собственные и заемные. Но сложнее, чем найти средства, оказалось учесть все нюансы производства. Морские экстракты "ПримКосметика" стала использовать одной из первых в мире. Поэтому стартовые образцы "Пентакана" вышли неудачными - потребовалась новая рецептура.

- Пришлось ехать на завод, обсуждать проблемы с технологами. После стало ясно, что нужно изменить упаковку. От момента заключения договора с производством до поступления готового продукта на прилавки прошло около десяти месяцев, - продолжает Ольга Трофимова.

Сейчас "Пентакан" продается в приморских аптеках, в этом году заработал интернет-магазин.

- Но мы хотим расти - больше продавать, выходить в другие регионы, за рубеж. С таким запросом пришли в технопарк, - говорит предприниматель. - Для этого нам понадобится около 15 миллионов рублей, соответственно, нужен инвестор.

Вас приветствует робот

Для инноваций не всегда требуются бюджет и патент, уверен один из разработчиков умного бота Tomoru.ru Денис Балюра. Бот понимает естественную человеческую речь, умеет звонить, отвечать на вопросы и писать в мессенджерах.

- Изначально мы запускались как разработчики в области виртуальной и дополненной реальности - с нулем рублей и командой из трех человек. Как делают правильные стартаперы? Готовят описание будущего продукта и его свойств, срочно его продают, затем, желательно на деньги от предзаказа, начинают этот продукт делать, - рассказывает Балюра, добавляя, что, еще не зная об этой классической схеме, они поступили именно так.

Денег от предзаказа хватило и на аренду офиса, точнее четырехкомнатной квартиры, где в случае необходимости можно было остаться на ночь. Так появился первый на Дальнем Востоке коливинг - помещение, где живут близкие по духу профессионалы. Первое время было непросто.

- В какой-то момент у менеджера по продажам закончились деньги на телефоне. Он сдал кровь, полученными 700 рублями оплатил связь, а на следующий день нашел клиента и заработал свои первые пять тысяч, - вспоминает Денис.

За первый год команда протестировала четыре разных продукта, три запустили, а один выбрали в качестве специализации и стали развивать дальше.

- Допустим, в колл-центре некой компании работают 100 человек. Как показывают исследования, восемь из них находятся в периоде адаптации, еще восемь - в отпуске, четыре-пять - в отгулах. Кроме того, человек, который постоянно звонит по телефону, в среднем 1,5 часа в день слушает гудки. Это значит, что в любой момент этим занимаются еще 16 работников. Половину оставшегося времени люди готовятся к звонкам, работают с данными. В итоге в каждый момент только 25 человек из 100 ведут полезную деятельность. Бот может брать на себя существенную часть работы менеджеров, - говорит Денис.

Одним из первых заказчиков стала компания из Москвы, занимающаяся обучением предпринимателей. За год они внедрили себе пять ботов. Четыре бота работают на внутренних коммуникациях, один - с клиентами.

В планах - запуск ботов для телефонных звонков для малого и среднего бизнеса.

- Сегодня "крутые" боты с искусственным интеллектом стоят 14-15 миллионов рублей. Но такие суммы себе не может позволить малый и средний бизнес, на который мы ориентируемся. За счет массовости будем стремиться снизить стоимость до 50-100 тысяч рублей, - рассказывает Денис Балюра.

Кроме того, компания разрабатывает сервис для текстовых коммуникаций, стоимостью от 30 до 100 тысяч руб­лей.

Дословно

Кирилл Еруков, исполнительный директор Акселератора технопарка "Русский":

- Страна сделала большие шаги в сфере внедрения инноваций. Появились различные фонды, например, недавно заработал Дальневосточный фонд высоких технологий, учрежденный ФРДВ и Роснано. Он ориентирован на дальневосточные предприятия, может инвестировать от 30 миллионов рублей. Но чтобы получить там поддержку, компания должна соответствовать определенным критериям, быть достаточно крупной. А небольшим фирмам до этого надо еще "добежать". Мы начали как раз с них.