Регионы ДФО в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" получили сотни миллионов рублей на внешнее благоустройство - озеленение, создание зон отдыха, на всевозможный креатив. Корреспонденты "РГ", проверившие, как и на что расходуются эти средства, пришли к выводу: украшать города дальневосточники худо-бедно учатся. А вот ценить красоту - нет. Горожане растаскивают по дачам не только цветы из клумб, но даже металлические конструкции.

Без парка и тротуаров

Во Владивостоке с начала лета благоустроили 51 двор. Поработали и на улицах. Отремонтировали дорожки, высадили цветы и молодые деревья, установили лавочки и урны. - В этом году в Приморье на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" направлено почти 650 миллионов руб­лей из федерального и краевого бюджетов, что позволит благо­устроить более 150 дворовых и общественных пространств, - говорит вице-губернатор края Елена Пархоменко.

Под благоустройством в Приморье понимают элементарное - аккуратность внешнего вида населенных пунктов. Украшательства вроде малых архитектурных форм и подсветки зданий здесь пока не актуальны. Да что там малые формы - во Владивостоке нет ни одного парка. В редких местах для променада то тротуарная плитка разрушена, то парапет сломан, то подпорная стена вот-вот упадет…

Только что начались аварийно-восстановительные работы на Спортивной набережной. Подгадали с ними к середине лета. А вот ремонта там не ожидается - денег на него нет. Пирсы так и останутся пугать горожан и туристов разрушенным бетоном и торчащей из него арматурой. Народ с таким подходом не согласен. "Красивая набережная - вот что нужно и для туристов, и для того, чтобы люди меньше хотели отсюда уехать", - комментируют в Сети начавшиеся работы жители Владивостока.

На сайте администрации края размещен опрос: на чем делать акцент при благоустройстве общественных пространств - "на ремонте пешеходных зон, тротуаров или парков, скверов, аллей"? В соцсетях опрос обсмеяли: "А если тротуаров нет, что ремонтировать?". Во Владивостоке, действительно, масса автотрасс, рядом с которыми тротуаров нет в принципе.

В марте прошлого года такой же опрос, состоящий из 12 вариантов благоустройства, закончился тем, что больше всего голосов набрали не скверы с фонтанами и парки с фуд-кортами, а общественный туалет. В мае этого года его открыли. На реконструкцию ушло 13,4 миллиона рублей. Плитка в нем потрескалась сразу же после открытия.

Цветочные клумбы, конечно, в приморских городах есть, в вечернее время подсвечиваются некоторые здания, хорошо освещены центральные улицы, а во Владивостоке - мосты. Есть и малые архитектурные формы вроде "кровати примирения" на набережной Цесаревича или скульптурной композиции "Тигрята" на Спортивной набережной в краевом центре. Но они поставлены не на средства городского бюджета.

Добрались и до железа

Хабаровск несколько раз признавали самым благоустроенным городом России. Городская администрация не жалеет денег на облагораживание скверов, парков, улиц. Здесь действует несколько программ, в рамках которых на озеленение и установку малых архитектурных форм ежегодно выделяются миллионы рублей. И город, в отличие от соседнего Владивостока, действительно комфортен и удобен для пешеходных прогулок и отдыха семьей.

Однако в этом году горожан обеспокоила массовая вырубка деревьев в центральных парках и скверах. Специалисты администрации объяснили это санитарной рубкой и заверили, что взамен высажены сотни новых деревцев. Но горожане переживают: пока тонкие саженцы войдут в силу, парки и скверы еще долго не будут радовать глаз.

В Хабаровске в 2018-м недосчитались пятой части цветов уже через 20 дней после того, как их посадили

Красоту ценят не все. В Хабаровске в 2018-м недосчитались пятой части цветов уже через 20 дней после того, как их посадили. Это более 90 тысяч цветов различных сортов.

Вандалы не дремлют и этим летом. В Центральном районе краевого центра орудуют любители тагетисов и колеусов, которые разрушают десятки цветочных композиций и объемных фигур. По словам специалистов "Горзеленстроя", они не просто вытаскивают стаканчики с цветами из балконниц, но даже разбирают сложные конструкции, выкручивая винты.

- Уровень потерь по цветам схож с прошлогодним. Но нас удивило то, что люди орудуют строго в центральной части города. К сожалению, сейчас восстановить композиции мы не можем, потому что заказывали специальные стаканы для цветов в ограниченном количестве. Сделать самодельные не получится, - рассказал директор МБУ "Горзеленстрой" Георгий Лаптиев.

Красота под прессом

Перемены во внешнем благоустройстве Южно-Сахалинска трудно не заметить. В основном позитивные. Полученный несколько лет назад опыт с установкой на городских улицах нелепых светильников-тюльпанов, похоже, усвоен. Теперь многие решения по украшению улиц и скверов принимаются при непосредственном участии горожан.

За последние годы в островной столице появились новые малые архитектурные формы и осветительные конструкции. Кроме традиционных цветочных клумб улицы украшают вазоны и кашпо. Только на ограждениях вдоль проезжей части установлено около тысячи навесных конструкций с цветущими растениями.

В этом году в Южно-Сахалинске высадят 350 тысяч цветов, 2,5 тысячи деревьев и кустарников. Дизайн каждой клумбы еще зимой разработали специалисты МБУ "Зеленый город". В работах по озеленению задействовано около ста сотрудников предприятия. Но людям, украшающим город, противостоят другие - разрушающие красоту. Их немало.

Несколько лет назад цветоводы-любители разворошили клумбу в сквере Асахикава, дизайн которой разработали японские специалисты. Редкие декоративные растения, привезенные из соседней страны, растащили по дачным участкам. Регулярно появляются проплешины и на недавно оформленных цветниках. По словам директора "Зеленого города" Сергея Трояна, неизвестные вырывают даже цветы, высаженные в малые архитектурные формы на дорожных ограждениях.

В марте этого года неизвестные вскрыли и разбили щит управления освещением на бульваре Анкудинова. Подобное фиксируются здесь едва ли не ежемесячно. Уже при сдаче красивого сквера, прилегающего к бульвару, выяснилось, что разбито несколько стеклянных плафонов уличных фонарей. Подрядчикам пришлось менять их на более безопасные поликарбонатные.

Некоторые действия разрушителей не поддаются никакой логике. Похитили "лежачих полицейских", сломали баскетбольные щиты, вырезали часть резинового покрытия спортплощадки, открутили часть ливневой системы, сорвали и разрезали на куски баннер перед входом в парк… Испорченные объекты ремонтируют, пустоты в цветниках заполняют новыми растениями. А на некоторых объектах муниципалитет установил видеокамеры. Может быть, они помогут найти и наказать негодников. Но все это деньги, деньги, деньги.