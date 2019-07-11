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11.07.2019 11:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Во Владивостоке на выставку современного искусства подбросили пельмени

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники центра современного искусства "Заря" во Владивостоке обнаружили в экспозиции выставки посторонний экспонат, сообщается в Instagram центра.

"Один из посетителей создал собственную инсталляцию, этикетку к ней и подыскал подходящее место во время экскурсии", - объяснили сотрудники ЦСИ в комментариях.

Фото: Антон Дерябин/РГ
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Автор, который указал свое имя, назвал композицию "Пельмешки", написав также, что выполнены они из жевательной резинки и бумаги.

Сотрудников "Зари" порадовало, что выставка мотивирует посетителей на кропотливую работу, но, тем не менее, попросили впредь не нарушать целостность экспозиции.

Кстати, в комментариях к посту молодой человек повинился, написав: "Я больше так не буду".

В галерее к этому случаю отнеслись с юмором, а " Пельмешки" решили отправить в хранилище центра, рассказали в центре.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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