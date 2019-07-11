Форум "Армия-2019" стал самым продуктивным для СЭГЗ за три года

Международный военно-технический форум "Армия-2019" стал одним из самых продуктивных за последние три года для Сарапульского электрогенераторного завода (АО "СЭГЗ") в Удмуртии. Об этом "РГ" рассказал генеральный директор предприятия Алексей Беляев.

- В этом году у нас был большой ажиотаж, многие участники выставки, как наши давние партнеры, так и новые, интересовались экспозицией предприятия, особенно, на предмет возможностей Сарапульского электрогенераторного завода в области собственных конструкторских разработок. Мы стараемся постоянно демонстрировать результаты своей работы, думаю, что за счет этого укрепляется наш имидж как надежного производителя и разработчика специальной и гражданской продукции, - отметил Беляев.

Встречи на форуме проводились по трем основным тематикам: серийные поставки, новые направления работы и сотрудничество с партнерами-разработчиками. В этом году ажиотаж был именно со стороны последних. Алексей Беляев объясняет это наличием у СЭГЗ серьезной технологической базы, благодаря чему узнаваемость предприятия год от года растет.

- Очень много специалистов интересуются нашим основным профилем - это электродвигатели и генераторы различной мощности. Сегодня мы можем спроектировать и изготовить любую электрическую машину мощностью до 120 киловатт. В частности, мы договорились о рабочей встрече на СЭГЗ с представителями группы компаний "Вепрь", сегодня они лидируют на российском рынке проектирования, производства и сервисного обслуживания бытовых, промышленных и специальных электростанций различной мощности, в том числе для работы в условиях арктического климата. Специалистов "Вепря" интересуют наши генераторы и ветроэнергетические установки, которые производит дочернее предприятие СЭГЗ - "Конструкторское бюро "СЭГЗ - Электромаш". Мы подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Физическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, благодаря которому предприятие сможет развивать свою научно-техническую базу, а университет получит доступ к современной высокотехнологичной производственной площадке. Продолжается работа с подмосковным научно-производственным центром "НИИ Микроприборов" по созданию абсолютно новых фар для всех отечественных воздушных судов, как гражданского исполнения, так и специальной техники на светодиодах. С нашими давними партнерами - компаниями "Авиахелп", "Авиазапчасть" и "Авиа-ФЭД-Сервис" - мы обсудили перспективы экспортных направлений работы, на которых ожидается рост продаж, - пояснил генеральный директор СЭГЗ.

Кроме того, у сарапульского завода появилось намерение заняться производством интеллектуальных фар для военной авиации. Такие устройства будут запоминать параметры настроек для разных условий и смогут автоматически переключать подобранные режимы.

- Советом директоров АО "Сарапульский электрогенераторный завод" поставлена задача - развивать новые опытно-конструкторские работы (ОКР), которые с большой долей вероятности можно довести до серийного производства. Для решения этой задачи на заводе создано особое конструкторское бюро под руководством молодого амбициозного конструктора Алексея Владимировича Поздеева. Его команда займется поиском новых тем и разработчиков как по специальной, так и по гражданской продукции, сокращением времени на разработку конструкторской документации, а также собственными разработками высокотехнологичной продукции, которая будет востребована как на гражданских рынках, так и среди производителей военной техники и изделий специального назначения, - отметил Алексей Беляев.

Он также добавил, что представителям сарапульского предприятия на форуме "Армия-2019" удалось проговорить с ключевыми партнерами и перспективы развития основных гражданских направлений завода. Речь идет о переговорах с калужской компанией "Автоэлектроника" о перспективах производства в Удмуртии редукторного варианта усилителя руля для отечественных и иностранных автомобилей платформы B0. Кстати, сейчас доля гражданской продукции на СЭГЗ составляет 20 процентов. Плановые показатели роста в 2020 году составляют еще 10 процентов.

После международного военно-технического форума "Армия-2019" на СЭГЗ еще раз актуализируют перечень проведенных встреч, поставленных задач и планов, по итогам чего поручения передадут технической службе, службе главного конструктора и отделу маркетинга.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"