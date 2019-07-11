Главный конструктор СЭГЗ: Россию ждет бум электротранспорта

Первые электробусы появились на улицах крупных российских городов несколько лет назад, а уже весной 2019 года Москва вышла в лидеры среди европейских городов по количеству единиц такого транспорта на регулярных маршрутах. Большой интерес к тяговым электродвигателям, на основе которых создается электротранспорт, проявляют и военные. Особенно актуальным использование мощных надежных электрических машин становится в экстремальных природных условиях, например, при освоении арктического региона.

Главный конструктор Сарапульского электрогенераторного завода (АО "СЭГЗ") Алексей Поздеев рассказал корреспонденту "Российской газеты" о том, как последние отечественные разработки в области электрических машин помогут укрепить обороноспособность страны и изменить жизнь россиян, живущих в городах и малых населенных пунктах.

Алексей Поздеев: Развитие транспортной системы, в частности, электротранспорта, отражает общее состояние российской промышленности. Например, электробус - это крайне высокотехнологичный продукт, разработать который и запустить в серийное производство можно лишь обладая собственными компетенциями в области создания электрических машин и широкой кооперацией между предприятиями. Такую технику на улицах наших мегаполисов мы видим уже сегодня, и ее становится все больше. По сути, сейчас развитие электротранспорта сдерживают только аккумуляторы. Рынок ждет недорогие мощные элементы питания большой емкости, на зарядку которых будет уходить минимум времени. Думаю, что подобные изделия могут появиться в ближайшие 2-3 года, что даст новый толчок в развитии электротранспорта.

Накопленные Сарапульским электрогенераторным заводом компетенции и долгосрочный опыт сотрудничества с нашими партнерами в области создания и производства электрических машин, позволяют нам видеть себя в ближайшем будущем на лидирующих позициях в области производства электрических машин для электротяги. Соглашение о сотрудничестве между СЭГЗ и Физическим факультетом Московского государственного университета имени Ломоносова, подписанное во время Международного военно-технического форума "Армия-2019", позволит нам сделать качественный рывок в создании электрических машин с уникальными характеристиками.

Смогут ли оборонные предприятия быстро перестроиться под нужды растущего рынка электротранспорта?

Алексей Поздеев: Разработка и постановка вооружения и военной техники на производство - это базирующаяся на опыте многих поколений система, обеспечивающая качество аппаратов и механизмов на всех стадиях жизненного цикла. Благодаря этому производители могут гарантировать качество такой продукции в течение всего срока службы. Безусловно, на подтверждение соответствия изделия требованиям технического задания на всех стадиях проектирования и разработки с последующей постановкой его на производство требуется время. Наша задача - перенести подходы, обеспечивающие качество продукции, на гражданские изделия, существенно сократив при этом время на создание нового продукта.

Сегодня заказчик хочет видеть изделие еще на стадии его проектирования, например, в виде 3D модели в САПР или напечатанной на 3D принтере, никому не нужен "кот в мешке". Подключение заказчика со стадии концепции или разработки конструкторской документации, возможности современных САПР при проведении расчетов и математического моделирования процессов позволяют решать вопросы на ранней стадии создания изделий, и, следовательно, минимизировать время на устранение замечаний в будущем. Термин "гражданская продукция" не должен означать, что это продукция низшего или худшего качества, по сравнению со специзделиями. Безусловно, работа над дальнейшим совершенствованием электродвигателей для нефтегазовой промышленности, лифтового оборудования, тяговых двигателей для электротранспорта может внести значительный вклад в увеличение доли гражданской продукции в общем объеме производства Сарапульского электрогенераторного завода. В первой половине 2019 года этот показатель на СЭГЗ достиг 20 процентов.

Заинтересованы ли военные в электродвигателях производства СЭГЗ?

Алексей Поздеев: За 77 лет работы на Сарапульском электрогенераторном заводе накоплен уникальный опыт в производстве сложнейших электрических машин. Сегодня мы участвуем в работах по созданию генераторов и двигателей для легких бронированных автомобилей различного типа, способных выполнять задачи в самых суровых климатических условиях арктического региона. Не забываем про электрические машины и механизмы для авиации, принимаем активное участие в формировании будущего электротранспорта. Двигатели производства СЭГЗ работают и в составе корабельных артиллерийских установок в условиях высокой влажности, а также воздействия высоких температур и соленого морского воздуха.

Какие новые области применения находит завод для своих электрических машин?

Алексей Поздеев: В 2019 году Сарапульский электрогенераторный завод стал членом Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования (АПСЭО). В мае на конференции ассоциации обсуждались перспективы развития российской ветроэнергетики, а также вопросы генерации электрической энергии для обеспечения малых населенных пунктов нашей страны. Сарапульский электрогенераторный завод имеет опыт и в этих направлениях. Мы можем предложить решения для удовлетворения потребностей производителей дизель-генераторных и ветроэнергетических установок. Это электрогенераторы и аппаратура преобразования. Для сравнения: скорость вращения генератора, работающего в составе дизельной установки, составляет 1500-3000 оборотов в минуту, а в ветроэнергетической - менее 500. Считаю создание линейки генераторов для таких установок одним из перспективных направлений для нашего предприятия.

Дочерняя компания СЭГЗ - ООО "Конструкторское бюро "СЭГЗ-Электромаш" - также работает в этом направлении, специалисты КБ разрабатывают и производят вертикальные ветроэнергетические установки мощностью от 0,5 до 15 кВт "под ключ". Сейчас мы ведем переговоры о создании электрогенераторов с одним из лидеров российского рынка по проектированию и производству комплексных решений энергообеспечения, в том числе и задач обеспечения малых населенных пунктов. В настоящее время требуется содержание всей инфраструктуры протяженных электросетей, тратятся колоссальные деньги на обслуживание этой системы. Члены АПСЭО предлагают менее затратные решения, которые позволят организовать качественное и надежное электроснабжение таких населенных пунктов. Так что опыт нашего завода может пригодиться стране не только в генерации энергии в воздухе, но и на земле.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"