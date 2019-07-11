Как обычные люди помогают выжить Волге

В бассейне Волги живет треть населения страны. И все чаще именно с берегов нашей любимой реки поступают тревожные сообщения. Волга мелеет, в нее сбрасываются тонны промышленных и бытовых отходов, в том числе химического производства, сотни затонувших кораблей мешают судоходству. Ситуация осложняется тем, что река уже исчерпала свои возможности по самоочищению. Теперь к этим проблемам добавился и весенний паводок, который принес меньше талых вод, чем обычно.

Владимир Шаров возглавляет лабораторию экологии водно-биологических ресурсов и аквакультуры Ульяновского госуниверситета. Выводы его неутешительные: год от года рыбы становится меньше. Фото: Мария Цуман

В середине июня уровень воды в реке составлял 228 сантиметров, что ниже многолетних показателей на 2 метра. А тут еще прибавилась жара, обмелевшие реки и озера стали быстрее прогреваться, это вызвало уменьшение кислорода. В итоге маловодье в совокупности с высокой температурой привело к гибели рыбы.

На одном из совещаний в Генпрокуратуре РФ ученые озвучили цифры, которые заставят задуматься не только экологов. В бассейне Волги потеряны естественные нерестилища осетра на 80 процентов, севрюги - на 40 процентов, белуги - на 92 процента. Некоторые виды рыб, например, волжская сельдь, полностью исчезли.

- Снижение количества летних осадков в Южном федеральном округе наблюдается уже не один год. По данным метеорологов, последние десять лет - на 4,9 процента, плюс растет средняя температура воздуха. У нас становится все жарче и суше, - говорит главный научный сотрудник лаборатории ихтиологии ЮНЦ РАН Павел Балыкин. - За Волгу у всех нас особая боль. Дюма-то ведь недаром говорил: "Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу - самую большую реку в Европе, царицу наших рек".

Волга мелеет, в нее сбрасываются тонны промышленных и бытовых отходов, сотни затонувших кораблей мешают судоходству

Государство о проблеме знает. Утвержден федеральный проект "Оздоровление Волги", предусматривающий строительство и реконструкцию очистных сооружений и другие мероприятия. Их общая стоимость, по предварительным оценкам, больше 140 миллиардов рублей. Но многое делается уже и сегодня. Предприятия малого бизнеса, общественные организации и обычные люди прилагают немалые усилия к тому, чтобы помочь реке. О них и их проектах рассказывают корреспонденты "РГ" в регионах.

Кстати

Волжане говорят: "Волга течет - жизнь продолжается". Смысл этих слов особо понятен тем, кто родился и живет на берегах великой русской реки. Ибо в последнее время Волга болеет. Каскад гидроэлектростанций стал настоящим спасением Страны Советов: требовалось электричество - и великая русская река дала его, фактически пожертвовав собой. Из быстроходной она превратилась в цепь огромных прудов с практически стоячей водой. Современные города, многочисленные предприятия да и сами люди тоже внесли свой вклад. В результате вода в реке стала непригодной для жизни некоторых традиционных для Волги видов рыб (в частности осетра и стерляди) и мало подходящей для питья. Да что там питья. Даже купаться не везде и не всегда можно. Из-за летней жары во многих местах активно размножаются микроводоросли, от которых вода приобретает изумрудно-зеленый цвет. А когда водоросли гибнут и начинают гнить, к экстравагантному цвету воды добавляется тошнотворный запах.

Что мы оставим после себя детям и внукам? Болото с лягушками или химическую бомбу замедленного действия? Чем сегодня можно помочь великой реке? Корреспонденты "РГ" задавали это вопрос многим жителям волжских городов и получали похожий ответ: "Спасать Волгу надо вместе".

Об этом и рассказывают наши истории, как обычные люди, не думая о выгоде и славе, помогают великой русской реке выжить. И много для этого не надо.