Как обычные люди помогают выжить Волге

В середине июня уровень воды в реке составлял 228 сантиметров, что ниже многолетних показателей на 2 метра. А тут еще прибавилась жара, обмелевшие реки и озера стали быстрее прогреваться, это вызвало уменьшение кислорода. В итоге маловодье в совокупности с высокой температурой привело к гибели рыбы.
На одном из совещаний в Генпрокуратуре РФ ученые озвучили цифры, которые заставят задуматься не только экологов. В бассейне Волги потеряны естественные нерестилища осетра на 80 процентов, севрюги - на 40 процентов, белуги - на 92 процента. Некоторые виды рыб, например, волжская сельдь, полностью исчезли.
- Снижение количества летних осадков в Южном федеральном округе наблюдается уже не один год. По данным метеорологов, последние десять лет - на 4,9 процента, плюс растет средняя температура воздуха. У нас становится все жарче и суше, - говорит главный научный сотрудник лаборатории ихтиологии ЮНЦ РАН Павел Балыкин. - За Волгу у всех нас особая боль. Дюма-то ведь недаром говорил: "Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу - самую большую реку в Европе, царицу наших рек".
Государство о проблеме знает. Утвержден федеральный проект "Оздоровление Волги", предусматривающий строительство и реконструкцию очистных сооружений и другие мероприятия. Их общая стоимость, по предварительным оценкам, больше 140 миллиардов рублей. Но многое делается уже и сегодня. Предприятия малого бизнеса, общественные организации и обычные люди прилагают немалые усилия к тому, чтобы помочь реке. О них и их проектах рассказывают корреспонденты "РГ" в регионах.
Волжане говорят: "Волга течет - жизнь продолжается". Смысл этих слов особо понятен тем, кто родился и живет на берегах великой русской реки. Ибо в последнее время Волга болеет. Каскад гидроэлектростанций стал настоящим спасением Страны Советов: требовалось электричество - и великая русская река дала его, фактически пожертвовав собой. Из быстроходной она превратилась в цепь огромных прудов с практически стоячей водой. Современные города, многочисленные предприятия да и сами люди тоже внесли свой вклад. В результате вода в реке стала непригодной для жизни некоторых традиционных для Волги видов рыб (в частности осетра и стерляди) и мало подходящей для питья. Да что там питья. Даже купаться не везде и не всегда можно. Из-за летней жары во многих местах активно размножаются микроводоросли, от которых вода приобретает изумрудно-зеленый цвет. А когда водоросли гибнут и начинают гнить, к экстравагантному цвету воды добавляется тошнотворный запах.
Что мы оставим после себя детям и внукам? Болото с лягушками или химическую бомбу замедленного действия? Чем сегодня можно помочь великой реке? Корреспонденты "РГ" задавали это вопрос многим жителям волжских городов и получали похожий ответ: "Спасать Волгу надо вместе".
Об этом и рассказывают наши истории, как обычные люди, не думая о выгоде и славе, помогают великой русской реке выжить. И много для этого не надо.
Не летает и не тонет
Проект разработали около года назад студенты опорного вуза ТГУ и исследовательского центра робототехники "Аиралаб Рус". В прошлом году беспилотник прошел финальные испытания на берегу Волги. Успешно. У аппарата появилось название, вполне отражающее ее главную функцию, - "Эколог". Сейчас специалисты работают над "живучестью" дрона, чтобы заряда даже в самый пасмурный день хватало на сутки работы, а не на шесть часов, чтобы он мог плавать автономно, в том числе и по ночам.
Корпус плавающего дрона изготовлен из стекловолокна, герметичный блок управления прикрывает пара солнечных батарей. Беспилотник может курсировать по любому заданному маршруту. Например, в местах возможных сбросов или у очистных сооружений, и сразу же анализировать состояние реки. Он проверяет воду на наличие в ней азота, аммиака, водорода, кислорода и, конечно, общий уровень загрязнения. Также дрон определяет температуру водной среды. Высокий градус провоцирует размножение ядовитых сине-зеленых водорослей. Дрон способен отслеживать распространение опасной зелени, анализировать ее свойства, уровень токсичности.
Ноу-хау состоит еще и в том, что полученные данные не только сохраняются на съемном носителе, но и в режиме онлайн передаются на берег.
- Он передает собранные данные в Сеть еще до того, как вернется обратно на базу. Это исключает манипуляции с анализами, так как в проекте используются технологии криптографической защиты, - говорит гендиректор исследовательского центра робототехники Евгений Радченко.
Куратор студенческой команды Павел Крюков отметил устойчивость аппарата. Даже при высокой волне, сильном течении и ветре дрон будет выполнять свои функции:
- Этот беспилотник практически непотопляем. В отличие от плавсредств, которые сейчас используют природоохранные учреждения, он способен зайти в любую узкую протоку и мелководную реку.
Разработчики рассчитывают, что на их ноу-хау обратят внимание в федеральных ведомствах- его стоимость в несколько раз меньше зарубежных аналогов.
- Водные объекты - это федеральная сфера ответственности. У изобретателей из провинции нет возможности выйти напрямую на федеральный уровень. Есть глобальный нацпроект по оздоровлению Волги и конкретная разработка, испытанная здесь в волжском бассейне и способная помочь сохранить экологию реки. Осталось только соединить оба проекта, чтобы вместе работать на результат - чистую полноводную Волгу, -поделился с "РГ" исполнительный директор "Аиралаб Рус" Иван Петров.
Ясли для стерлядки
После создания Куйбышевского водохранилища и каскада ГЭС белуга в татарстанском крае исчезла. А вот стерлядь еще водилась до последнего времени, но и та постепенно перебралась из реки в Красную книгу Татарстана.
В октябре прошлого года в Лаишевском районе республики открыли первую очередь рыбоводного комплекса "Биосфера-фиш". Он призван восстановить популяцию стерляди в республике. Его нынешняя мощность - миллион мальков в год.
- Деятельность, которую ведет человек на Волге: добыча стройматериалов, прокладка газо- и нефтепроводов, использование речного транспорта - влечет за собой исчезновение стерляди, - поясняет директор комплекса, доктор биологических наук Игорь Абдрахманов. - Больше всего ей вредит выборка песчано-гравийной смеси. Для стерляди обязательно нужно галечное дно. Только на него она может отложить икру.
Предприятиям, которые наносят ущерб реке, Росрыболовство выносит предписание возмещать его мальком, указывает, сколько и куда его выпустить. Провести такую процедуру неспециалистам очень хлопотно. В таких случаях предприятия и обращаются к рыбоводным комплексам.
Осетровый завод в Лаишевском районе частный, но поскольку решает он задачи государственной важности, власти Татарстана проект поддержали, выделили субсидии. Чтобы создать свое маточное стадо, комплекс закупал икру в разных регионах страны: в Нижегородской и Тверской областях, Астрахани и Подмосковье.
- Есть разные популяции стерляди: Донская, Азовская, Обская и Окская. Но мы находимся на Волге и должны запускать именно волжскую, - поясняет Игорь Абдрахманов. - И Росрыболовство за этим следит. Со всего маточного стада отобрали генетический материал. Отвезли в Москву в Институт рыбного хозяйства и океанографии, где был проведен анализ. На всех самок и самцов получили индивидуальные паспорта. Все стадо чипировано. Сканером мы считываем информацию, так что знаем, кто на какой фазе зрелости. Можно сказать, что в реку выпускают только "потомственных волжских граждан".
Производство на заводе строится по круговому принципу, похожему на природный цикл.
Икра закладывается в инкубаторы, воспроизводящие условия реки. Вылупившись, малек отправляется в ясли. Когда он чуть-чуть подрастает, его отправляют в следующую установку, где он набирает вес до 10 граммов. И уже в таком виде его можно отправлять в реку.
Маточное поголовье живет в больших бассейнах. А еще есть зимовальные установки (зимовалы), где температура воды всего четыре градуса. После того как рыба нагуляет икру, ее отправят туда на пару месяцев. Все это время она проведет без корма. Зато потом у нее начнется стремительное созревание икры. Затем рыбовод делает прокол и берет на анализ 2-3 икринки. Под микроскопом их разрезают и определяют, можно доить рыбу или нет. Зимовалы позволяют производить рыбу круглый год.
Через две недели начнется строительство второй очереди комплекса. Это позволит заводу производить в общей сложности пять миллионов мальков в год. Цифра вроде внушительная, но, как поясняет Игорь Абдрахманов, из этого числа выживает лишь 4-5 процентов стерляди. Остальная будет съедена хищником или погибнет в сетях браконьеров.
- В советское время специалисты считали, что Татарстан должен выпускать пять миллионов мальков. Но последние исследования кафедры аквакультуры Казанского государственного энергетического университета, с которой мы сотрудничаем, показали, что необходимо восемь миллионов мальков.
Сейчас все изменилось: экология, браконьерские снасти.
Так что "завтра и послезавтра" стерлядь в реке не появится, подчеркивает Игорь Абдрахманов. Но если год за годом планомерно работать, есть шансы, что ее исключат из Красной книги.
Сом в летнюю ночь
Практически ежедневно, если позволяет погода, он со своим помощником Андреем отправляются на небольшой моторной лодке к Головкинским островам. Там они ставят и снимают сети, после чего взвешивают, изучают и подробно описывают улов. Выводы его неутешительные: год от года рыбы становится меньше, снижается видовое разнообразие, а употреблять ее в пищу становится все опаснее.
- Строительство водохранилищ стало началом конца великой русской реки. Из быстроходной она превратилась в цепь огромных прудов с практически стоячей водой, непригодной для жизни некоторых традиционных для Волги видов рыб (в частности осетра и стерляди) и мало подходящей для питья, - говорит Владимир Шаров.
Да что там питья. Даже купаться в Волге ульяновцы теперь могут лишь две-три недели в самом начале сезона. Затем из-за жары и обилия света в воде активно размножаются микроводоросли, от которых вода приобретает изумрудно-зеленый цвет. А когда водоросли гибнут и начинают гнить, к экстравагантному цвету воды добавляется тошнотворный запах. Рыба в такой воде гибнет.
- Добавьте к этому неочищенные стоки промпредприятий, браконьерство, которое цветет на Волге пышным цветом, а также регулярные перепады уровня воды, необходимые для нужд ГЭС. Из-за них икра, которую мечут рыбы, не может нормально развиваться. В результате популяция ихтиофауны в Волге сокращается буквально на глазах, - горько сетует Владимир Шаров. - Когда-то в реке водилось 52 вида рыб. По результатам исследования 2006 года, их было уже 48, 13 из которых встречались либо редко, либо в единичных экземплярах, как, к примеру, стерлядь. С тех пор стали редкостью также сом и некоторые другие виды. Налицо явные признаки экологической катастрофы, свидетелями которой мы сейчас являемся.
У Владимира Ивановича есть проект восстановления волжской рыбной популяции: выпускать в реку искусственно выращенную в прудах и садках рыбу.
Его экономическая и экологическая эффективность просчитана, и есть даже инвестор, готовый реализовать проект на собственные деньги. Ну а пока местные рыбаки с грустью смотрят на то, во что превращается их Волга.
Горят леса - мелеет река
За последние пять лет Волга значительно обмелела, говорят специалисты и делают выводы: это может быть связано тоже с сокращением площади лесов.
- Дело в том, что талая вода весной не успевает впитываться в землю под кронами деревьев и уходить через подземные горизонты в Волгу, а испаряется. Поэтому лес - это то, чем дышит река, а выжженное поле ничего не дает, - поясняют экологи.
Однако горелыми лесами проблемы Волги не ограничиваются. Александр Воробьев рассказывает, что в прошлом году экологи вместе со специалистами Росгидромета объезжали на катере береговую линию вверх по течению реки и увидели огромные обвалы грунта и упавшие в воду деревья. Причина в том, что после подъема уровня Чебоксарского водохранилища берега укрепляли в основном возле городов и населенных пунктов, а вне их территории. Правый высокий берег Волги сейчас буквально сползает в воду.
Экологи полагают, что предотвратить дальнейшую беду можно за счет высадки деревьев и кустарников. И в этом есть научное обоснование: лесные полосы, расположенные вдоль русла реки, предотвращают эрозию, укрепляют почву, создают водопрочную структуру. Кроме того, деревья и кустарники уменьшают испарение с поверхности воды. И в этом году уже стартует совместный проект по укреплению берегов рек защитными лесными насаждениями саратовского и чувашского региональных объединений "Российского экологического общества". Первая акция в Чувашии пройдет осенью. Сейчас выбираются наиболее критичные участки берега Волги. Также многое зависит от того, где брать саженцы. Например, на проект "Легкие Волги" сеянцы сосны выделяли местные лесничества. Если удастся договориться с ними и в этот раз, то в первую очередь высадят на участках, находящихся в республиканской или муниципальной собственности. На береговых склонах для укрепления лучше подойдет кустарник. Экологи говорят, что в ближайшие месяцы эти вопросы решатся, и не сомневаются, что для нового проекта найдется достаточно добровольцев.
Справка "РГ"
За время работы проекта "Легкие Волги" его поддержали 2,5 тысячи человек. Приходили целыми семьями и трудовыми коллективами. Добровольцы высадили 350 тысяч деревьев и восстановили почти половину сгоревшего леса.
Атлас затонувших кораблей
В начале 2000-х годов только в акватории Волги возле Саратова числилось 100 таких подводных объектов. В их числе, известные: например, "Саратовский ледокол", ушедший под воду в 60-е годы возле Энгельса, или немецкий бомбардировщик, во время войны упавший в Волгу в районе железнодорожного моста. Примечательно, что ледокол хотели поднять областные власти, чтобы организовать в нем плавучий музей, однако, по-видимому, на проект так и не нашлось денег.
Много старых кораблей, барж было отправлено на дно Волги на рубеже прошлого и нынешнего веков владельцами, которые не хотели тратиться на их утилизацию. Причем зачастую суда затапливали вместе с остатками горючего, которое постепенно, сквозь проржавевшие корпуса, выливается в реку.
Вот и появилась идея - составить "карту" затопленных кораблей. "Этим мы занимаемся вместе с саратовским музеем Речного флота, который возглавляет волжский капитан Александр Азовцев, подводную съемку проводят водолазы-волонтеры", - рассказывает "РГ" руководитель областного научно-методического центра экологического мониторинга состояния Волги Елена Тихомирова.
Экологи и общественники хотят выяснить, какие объекты наносят ущерб речной среде, с подъемом каких можно повременить, а какие вообще нельзя трогать, поскольку они встроились в экосистему (стали, например, нерестилищем для рыб).
Кроме кораблей экологическую опасность представляют и затопленные на отдельных участках Волги в больших количествах бревна лесосплава. Под водой древесина гниет и выделяет вредные вещества. В жару, и при низком гидрологическом уровне в водохранилище волжская вода из-за таких "отложений" меняет цвет и приобретает неприятный запах.
Исследования должны завершиться созданием подробного Атласа притопленных конструкций Волги. Общественники понимают, что это только начало большой работы. Кто в дальнейшем будет заниматься подъемом судов, пока не ясно. В прошлом году был согласован региональный паспорт федерального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги". Однако денег на подъем затонувших кораблей пока в областной программе не предусмотрено.
Экологи надеются привлечь к очистке дна акватории Волги неравнодушных руководителей саратовских промышленных предприятий.