Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском

Минэкономразвития разработало проект постановления Правительства РФ о создании в Ульяновской области территории опережающего социально-экономического развития "Инза". Сегодня документ был опубликован на федеральном портале законопроектов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он разработан для содействия развитию города Инзы "путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации".

Инза является моногородом и относится к категории монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, связанные, в том числе, с проблемами функционирования градообразующего предприятия (местного деревообрабатывающего завода). Чтобы минимизировать эти риски, городу и планируют присвоить статус территории опережающего развития.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что уже заключены 11 соглашений о намерениях, согласно которым объем инвестиций в основной капитал составит более 642 миллионов миллионов рублей. На предприятиях резидентов новой ТОР планируется создать больше 400 рабочих мест.

Речь идет о создании предприятий по производству биоминеральных удобрений, силиката натрия, мясных консервов, сыра, тротуарной плитки, различных производных диатомита, а также строительстве гостиницы. Резиденты получат от государства налоговые преференции.

- Создание ТОР обеспечит условия, необходимые для комплексного развития города Инзы, станет эффективным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории. Созданные условия, благоприятствующие развитию бизнеса, будут способствовать технологическому развитию бизнес-среды, диверсификации экономики города, - говорится в документе.