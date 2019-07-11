Минпромторг России поддержит производство оптоволокна в Саранске

Вопросы защиты отечественного рынка оптоволокна и приоритетном использовании российского кабеля при реализации госпрограмм обсуждались на рабочей встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и лидера Мордовии Владимира Волкова.
Как сообщила пресс-служба ведомства, речь, в частности, шла о включении волоконно-оптических кабелей в перечень товаров, по которым предусмотрена преференция по цене в размере 15 процентов при закупках для государственных нужд.
- С учетом этих изменений кабели на основе отечественного оптоволокна должны будут полностью обеспечить потребности государственных и муниципальных учреждений, - подчеркнул Денис Мантуров.
По словам министра, это создаст предпосылки для дальнейшего наращивания объемов выпуска кабельной продукции и оптоволокна.
Напомним, что первый в стране завод по промышленному выпуску оптического волокна был запущен в Саранске осенью 2015 года. На сегодня здесь выпущено более четырех миллионов километров продукции.
На встрече глава Мордовии рассказал о строительстве второго пускового комплекса завода, где будут выпускать собственные заготовки (преформы) для вытяжки оптоволокна. Владимир Волков попросил поддержать развитие уникального производства в регионе.
- Проект этот стратегически важен не только для республики, но и для страны, так как позволит снять зависимость от импортных поставок и наладить в Саранске замкнутый цикл производства оптического волокна, - напомнил глава РМ.
Он отметил, что запуск второй очереди позволит снизить себестоимость и увеличить конкурентоспособность продукции саранского завода.
- Учитывая текущую рыночную ситуацию, вопрос строительства производства преформ в дальнейшем целесообразно рассматривать в увязке с дополнительными мерами государственной поддержки, включая меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, - констатировал глава Минпромторга России.
Кроме того, Денис Мантуров поставил задачу по созданию производства высокочистых кварцевых материалов. Это позволит снять зависимость от импортных поставок и обеспечить замкнутый цикл производства оптического волокна в стране.