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11.07.2019 11:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На главу минэкологии Чувашии завели дело о превышении полномочий

Текст: Олег Корякин

Региональное управление Следственного комитета РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении врио министра природных ресурсов и экологии республики.

По версии следствия, из-за его действий было вырублено 3,6 гектара ценного леса, сообщает СУ СК РФ по региону.

Фото: iStock
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Как пояснили в ведомстве, с декабря 2016 года по март 2017 подозреваемый занимал должность замминистра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и одновременно возглавлял экспертную комиссию по проведению госэкспертизы проекта освоения лесов.

В этот период врио министра обеспечил предоставление коммерческой организации лесного участка для добычи строительного песка карьерным способом и заготовки древесины путем сплошной рубки. Хотя участок относился к защитным, ценным, противоэрозионным лесам и подобные работы здесь прямо запрещены законом.

В результате за год на этой территории вырубили лесные насаждений площадью более 3,6 гектара. Государству был причинен значительный материальный ущерб на сумму, превышающую 22 миллиона рублей.

Чиновник подозревается в совершении преступления по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Следствие также проверяет информацию об иных противоправных действиях врио минэкологии Чувашии.

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