В Перми УФАС проверит "божественную" шаурму

В Перми обсудят рекламный плакат одного из местных кафе, появление которого, возможно, нарушает закон "О рекламе". Об этом сообщили в краевом УФАС.

Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения. Чиновники намерены разобраться в ситуации.

В июле именно для этого будет созван экспертный совет при пермском УФАС. Специалисты решат, есть или нет нарушение действующего законодательства в рекламном изображении. Если нарушение будет обнаружено, владельцев кафе привлекут к административной ответственности.