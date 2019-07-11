Под Самарой нашли пособника боевиков, напавших на Нальчик в 2005 году

В одной из колоний Самарской области установили причастного к нападению на силовые ведомства Нальчика в октябре 2005 года. Сообщили "РГ" в четверг в УФСБ по Самарской области.

Сотрудники УФСБ по региону и самарского УФСИН в июне этого года получили информацию о том, что в колонии отбывает наказание 35-летний пособник террористов. Затем эта версия подтвердилась.

Мужчина, осужденный к шести годам лишения свободы по совокупности по двум статьям, одна из которых - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... пропаганда терроризма", имел непосредственное отношение к деятельности незаконных формирований северокавказского бандподполья. А также содействовал вооруженному нападению на город Нальчик в 2005 году.

Он перевез на автомобиле более 40 автоматов и пистолетов, пять ящиков с гранатами и несколько тысяч боеприпасов.

Как сказано в сообщении УФСБ по региону, при этом молодой человек осознавал, что оружие будет использовано радикальными группировками. Пособничеством он занимался по религиозным убеждениям, кроме того у него были родственники среди участников нападения на силовые ведомства Нальчика.

Все материалы направлены в СУ СК по Кабардино-Балкарской республике. ГУ Генпрокуратуры РФ в ЮФО возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.