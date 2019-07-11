Пожизненно осужденный маньяк-педофил из Тольятти запросил о свободе

Один из самых кровавых маньяков России - осужденный в 1998 году к пожизненному заключению за многочисленные изнасилования и убийства детей житель Тольятти Олег Рыльков - запросил о свободе. Преступник, отбывающий наказание в оренбургской колонии "Черный дельфине", подал в Сызранский городской суд ходатайство об освобождении в связи с болезнью.

Об этом сообщило в четверг РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Баринову.

- Поступило ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью. Заседание назначено на 26 июля, пресса туда не допускается, поскольку подготовительная часть судебного заседания окончена, - заявила Баринова.

Ходатайство рассматривается по месту отбывания наказания Рылькова: он был этапирован из колонии №6 УФСИН по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин", в Сызранский следственный изолятор, поскольку недавно сознался в очередном преступлении.

Напомним, что на счету 52-летнего маньяка - 37 изнасилований несовершеннолетних девочек и четыре убийства. Все преступления были совершены в городе Тольятти Самарской области с 1992-го по 1997 годы. По совокупности преступлений в 1998 году Рыльков был приговорен к смертной казни, однако из-за введения моратория она была заменена на пожизненное лишение свободы.

По данным Соль-Илецкого районного суда, во время отбывания срока в "Черном дельфине" Рыльков дважды подавал ходатайства об освобождении в связи с болезнью, которые были отклонены. Преступник обжаловал вердикт в Оренбургском облсуде, но вновь получил отказ. Как установил суд, имеющиеся у него заболевания не входят в установленный законом перечень и не являются препятствующими для отбытия наказания.