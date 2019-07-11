В порту Тольятти открыли универсальный складской комплекс

Сегодня в Тольятти на территории порта открыли новый универсальный складской комплекс с раздвижной крышей для хранения и перевалки сельхозпродукции, произведенной самарскими аграриями. В церемонии приняли участие руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Голосарский, директора ведущих региональных агрохолдингов и крупные российские зерновые трейдеры.

Открытие комплекса состоялось в рамках инвестиционной программы по модернизации производственных мощностей ОАО "Порт Тольятти". Общий объем вложений в проект составил более 60 миллионов рублей.

При этом, как пояснил гендиректор предприятия Павел Королев, поиск партнеров по развитию мощностей порта стал возможен во многом благодаря поддержке со стороны правительства региона и активному содействию министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

После строительства комплекса крытые складские площади порта, пригодные для перевалки сельхозпродукции, увеличились более чем в 3,5 раза: с 893 квадратных метров до 3200 квадратных метров. Это позволит единовременно накапливать до десяти тысяч тонн зерна.

Таким образом, запуск нового складского комплекса даст возможность порту нарастить пропускную способность по отгрузке самарской сельхозпродукции на экспорт до 210 тысяч тонн в год с перспективой дальнейшего роста.

Проект исключительно важен для развития экономики всего региона. Теперь сняты инфраструктурные ограничения, которые не позволяли ранее нарастить экспорт сельхозпродукции Самарской области водным транспортом.

Между тем, сейчас ведутся переговоры с ведущими зерновыми трейдерами о привлечении инвесторов к финансированию строительства еще одного складского комплекса на территории региона - в Сызранском порту (филиал АО "Порт Самара").

Здесь предполагается создать мультимодальный терминал по всесезонному хранению и перевалке зерна на железнодорожный, речной и автомобильный транспорт.

Стоит отметить, что у порта Сызрани более чем конкурентная логистика: он примыкает к крупной железнодорожной сортировочной станции и выходит на федеральную трассу М-5. В перспективе через этот узел могут пройти такие транспортные коридоры, как "Европа-Китай" и "Север-Юг".

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области оказывает всестороннюю поддержку в локализации производств на территории региона и акселерации экспортно ориентированных предприятий. В регионе сформирована многоканальная система господдержки экспорта, реализуются мероприятия по устранению административных и инфраструктурных барьеров на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта.