В Самарской области увеличат объем экспорта на зарубежные рынки

И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел встречу с делегацией торговых представителей России в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Дания, Республиках Болгария, Куба, Перу и ЮАР. Общение прошло при активном участии руководителей более 50 самарских экспортно ориентированных предприятий.

Только за первое полугодие 2019 года вышли на зарубежные рынки при поддержке региональной экспортной инфраструктуры 51 самарский товар или технология. Фото: Правительство Самарской области

Среди них: "Завод Продмаш", "АвтоВАЗ", "Арконик СМЗ", "ЭХО", "Электрощит-ТМ Самара", "Евротехника", "Таркетт", "Парфюмерно-косметическая компания "Весна", "РОССКАТ", "Лада-Флект", "Кухмастер", "Данон трейд". Как пояснил Виктор Кудряшов, встреча с руководителями торговых представительств России в странах, с которыми регион намерен укрепить торгово-экономические связи, состоялась благодаря содействию Минпромторга России.

Самарская область - один из ведущих центров российского машиностроения, авиационно-космической и нефтехимической промышленности, входит в десятку наиболее развитых российских субъектов и имеет огромный экспортный потенциал. Объем экспорта товаров, работ, услуг с территории региона составляет порядка восьми миллиардов долларов в год, из них несырьевого экспорта - более трех миллиардов долларов.

Торговыми партнерами губернии сегодня являются 135 стран мира.

- Правительством Самарской области активно поддерживаются инициативы, направленные на развитие совместных производств - как на территории региона, так и за пределами страны. Мы открыты для взаимодействия и готовы оказать комплексную поддержку иностранным компаниям в создании их бизнеса на самарской земле, а нашим производителям - с выходом местной продукции на зарубежные рынки, - подчеркнул глава правительства области.

Участники встречи обсудили эффективные способы продвижения самарских товаров, работ и услуг на международные рынки, вопросы логистики. Сегодня российские торговые представительства работают в 57 странах мира. У каждого государства - своя специфика взаимодействия с импортерами, и торговые представительства готовы помогать российским производителям. Это может быть поиск контактов, выход на национальные и электронные торговые площадки, участие в выставках, сертификация и продвижение продукции.

- Чтобы обратиться в торгпредство, фирма должна быть российской, то есть создавать рабочие места в России, здесь же платить налоги и иметь желание продвигать собственную продукцию на экспорт, - пояснил торговый представитель РФ в Республике Болгария Константин Артюшин.

Комплексную поддержку местным производителям товаров, работ и услуг, готовым работать на экспорт, оказывают Российский экспортный центр в Самаре и Региональный центр развития предпринимательства. При последнем создан еще и Центр поддержки экспорта, услуги которого для представителей малого и среднего бизнеса бесплатные. Предприниматели могут рассчитывать на обучение, консалтинг, организацию бизнесс-миссий в потенциальные страны-партнеры.

Таким образом и на федеральном уровне (в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", куратором и исполнителем которого в регионе является министерство экономического развития и инвестиций Самарской области), и в субъекте разработан целый спектр мер господдержки предприятий крупного, малого и среднего бизнеса по поиску новых торговых партнеров и увеличению экспортных продаж. Прежде всего это востребованное предприятиями льготное кредитование - как оборотных средств под экспортный контракт, так и инвестиционное кредитование под проекты, компенсация части расходов на логистику и сертификацию.

Стоит отметить, что именно из Самарской области больше чем из других субъектов ПФО ушло заявок от предприятий для участия в комплексной программе повышения конкурентоспособности - 37. Это значит, что на протяжении нескольких ближайших лет местные производители будут получать существенную поддержку из федерального бюджета.

Справка РГ

По итогам первого квартала этого года объем внешней торговли Самарской области составил более 1,5 миллиардов долларов США, причем свыше миллиарда - экспорт. Большую часть в структуре экспорта из региона составляют продукция химической отрасли, машиностроения, минеральные продукты, промышленное оборудование. Продолжает наращивать объемы экспорт товаров сельскохозяйственного производства. Основными торговыми партнерами Самарской области являются Монголия, Китай, Германия, Казахстан, Беларусь, Румыния, Турция, Польша, Индия.