Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.

При этом продавец вложил изображение открыток в открытый доступ. Тем самым нарушил запрет на публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской.

Иркутянина привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ - оштрафовали на 1 тысячу рублей и конфисковали запрещенные открытки.