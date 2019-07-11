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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нашли время и место

На Алтае получили первые результаты программы повышения производительности труда
Текст: Яна Иконникова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 150(7908)
В Алтайском крае подвели первые итоги реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". За три месяца предприятия-участники нашли способы сократить время изготовления продукции и высвободить площади для расширения производства. Теперь им предстоит внедрять эффективные методы работы, чтобы уже в этом году повысить производительность на десять процентов.
Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области системно повысят производительность труда

Первыми начали осваивать элементы бережливого производства по нацпроекту два предприятия энергомашиностроения - Барнаульский котельный завод и "Межрегионэнергосервис". Здесь с середины марта этого года работают эксперты Федерального центра компетенций, которые помогают коллективу перейти на новые принципы работы. А в июне число участников нацпроекта пополнили еще четыре предприятия.

- Результаты трех месяцев показали, что у нас большой потенциал развития, поскольку, наведя порядок на рабочих местах, мы высвободили около двадцати процентов производственных площадей, дефицит которых давно испытываем, - сообщил член правления "Межрегионэнергосервиса" Борис Мещеряков. - Сейчас мы оптимизируем технологический процесс, в котором, как оказалось, много ненужных операций. Но самое сложное - изменить отношение коллектива к преобразованиям. Не все к этому готовы.

По словам руководителя проектного офиса предприятия Романа Омельченко, в ближайшие три года предстоит повысить производительность труда на тридцать процентов. Пока решение этой задачи отрабатывают на пилотном участке по производству коллекторов, а потом будут внедрять на всем производстве. В ближайшие три месяца предприятие должно перейти на более эффективный цикл, когда каждый цех не на склад заготовок работает, а сразу передает необходимое количество деталей на следующий этап производства. Это позволит высвободить "замороженные" площади и оборотные средства, а также сократить время изготовления продукции и снизить количество брака.

- Предприятие прошло первую стадию реализации проекта, когда наши эксперты выявляют потери на производстве, - пояснил старший руководитель проектов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Кирилл Котляр. - Мы составили план устранения потерь, и предприятие уже приступило к его выполнению. За шесть месяцев предстоит сократить время протекания технологических процессов вдвое, а за три года - в семь раз. К 2021 году на изготовление одного коллектора должно уходить не 59 дней, как сейчас, а всего восемь. Это снизит себестоимость продукции и повысит ее конкурентоспособность на рынке.

Следствием повышения производительности труда должно стать существенное наращивание объемов производства. На предприятии к этому готовы.

Фото: iStock
Как связаны длина рабочей недели и производительность труда

- Мы собирались строить новый цех, чтобы увеличить выпуск продукции. Сейчас, благодаря реализации нацпроекта и внедрению принципов бережливого производства, удалось высвободить площади. Но в дальнейшем все же планируем возвести современный цех, потому что спрос на котельное оборудование и в России, и за рубежом достаточно высокий. Нам есть, куда расти, - отметил Борис Мещеряков.

При этом он уверен, что оптимизация производства не приведет к сокращению персонала, так как завод испытывает острый дефицит кадров. На предприятии сегодня не хватает слесарей, токарей, сварщиков, фрезеровщиков высоких разрядов, конструкторов, технологов. При высвобождении сотрудников на одном участке служба занятости переобучает их необходимым заводу специальностям, и они продолжат работать уже на другом участке.

"Нацпроект по повышению производительности труда - комплексный. Он включает не только перенастройку производственных процессов с привлечением экспертов федерального и регионального центров компетенций, но и предусматривает повышение квалификации персонала, переобучение менеджмента предприятий, а также льготное кредитование компаний, которые увеличивают производительность труда, в том числе самостоятельно, без помощи экспертов ФЦК и РЦК. В компании "Межрегионэнергосервис" бесплатное переобучение пройдут около сорока человек, а всего в этом году в рамках нацпроекта смогут повысить свою квалификацию порядка пятисот сотрудников предприятий", - подчеркнули в министерстве экономического развития Алтайского края.

Мнение

Алексей Ерохин, заместитель министра экономического развития Алтайского края:

- Сегодня в нацпроекте по повышению производительности труда в Алтайском крае участвуют шесть предприятий. До конца года должны присоединиться еще пятнадцать, причем два из них - при содействии регионального центра компетенций (РЦК), который мы сейчас создаем. Далее каждые три месяца к проекту будут подключаться шесть-семь производственных компаний. Всего до 2024 года планируется вовлечь 98 предприятий с объемом годовой выручки свыше 400 миллионов рублей. Мы надеемся, что их будет больше, ведь правительство РФ рассматривает возможность привлечь к реализации нацпроекта малый и средний бизнес, доля которого в регионе достаточно высока.

Справка РГ

Алтайский край на реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году получит из средств федерального бюджета 28,9 миллиона рублей. Деньги направят на создание регионального центра компетенций, привлечение консультантов для работы на предприятиях-участниках. Кроме того, нацпроект предусматривает обучение управленческих кадров, поддержку экспортной деятельности, выделение федеральных средств на повышение квалификации, переобучение сотрудников и получение льготных займов Фонда развития промышленности на пять лет под один процент годовых.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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