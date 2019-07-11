В Алтайском крае на нескольких крупных предприятиях объявили о массовых кадровых сокращениях в связи с закрытием, реорганизацией производства или сменой собственника. Всего к октябрю 2019 года запланировано высвободить 2,8 тысячи сотрудников на 165 предприятиях и организациях. При этом ситуация на рынке труда, по оценке правительства региона, остается стабильной: официальный уровень безработицы сохраняется на уровне прошлого года - 1,4 процента от общей численности рабочей силы.

В июне 2019-го минсельхоз Алтайского края объявил о передаче в аренду имущественного комплекса одного из крупнейших предприятий региона - тепличного комбината "Индустриальный", находящегося в краевой собственности. В прошлом году региональные власти пытались приватизировать комбинат, чтобы новый инвестор смог завершить начатую модернизацию хозяйства. Но покупать закредитованный тепличный комплекс, в развитие которого нужно вложить минимум миллиард рублей, никто не захотел.

- Индустриальный" планируется передать в аренду. Мы провели переговоры с руководством ООО "Тепличный комбинат "Толмачевский", у которого серьезные намерения развивать производство в Алтайском крае. Договор аренды предполагаем подписать в середине июля, - пояснили в министерстве сельского хозяйства региона.

Хотя комбинат официально еще не передан в аренду, всем работникам (а это 561 человек) уже объявили об увольнении. В управлении по труду и занятости Алтайского края отметили, что половина из них сможет вновь трудоустроиться в тепличном хозяйстве. Остальным придется искать другую работу.

1 июля в службу занятости поступили списки высвобождаемых со 2 сентября этого года 173 работников Рубцовского хлебокомбината в связи с его закрытием.

"Насколько нам известно, собственники не сумели справиться с накопившимися у них экономическими проблемами. Это частное предприятие, а правительство края не может заниматься спасением неэффективных частных бизнес-проектов. Но мы будем стараться трудоустроить людей. В базе центра занятости Рубцовска сегодня есть 1 429 вакансий", - прокомментировал ситуацию начальник департамента правительства края по информационной политике Дмитрий Негреев.

А вот спасти одного из крупнейших налогоплательщиков - Иткульский спиртзавод - региональные власти все же пытаются. По словам губернатора края Виктора Томенко, для региона это четыреста рабочих мест и два - два с половиной миллиарда рублей доходов в бюджет. На предприятии, которое с начала года испытывает финансовые трудности, собственник запустил процедуру банкротства, и под сокращение штата уже попали 92 работника. Власти ищут нового инвестора для спиртзавода и не исключают его выкуп в краевую собственность.

Несмотря на заявленные массовые увольнения, общая ситуация на рынке труда региона остается стабильной. Об этом корреспонденту "РГ" заявили в управлении по труду и занятости населения Алтайского края. Более того, в последние годы наблюдается тренд на снижение объемов сокращений штатной численности работников.

"Масштабы высвобождений в прошлом году уменьшились более чем на треть по сравнению с 2016 годом и на двенадцать процентов по сравнению с 2017-м. И составили 4,6 тысячи человек. На 5 июля нынешнего года в крае заявлено к высвобождению 2,8 тысячи человек. Но надо понимать, что многие из них будут трудоустроены на реорганизованных предприятиях", - подчеркивают в ведомстве.

С теми же, кто точно подпадет под сокращение штатов, работают специалисты службы занятости. Сейчас они консультируют 160 работников "Индустриального", подбирая подходящие вакансии в Барнауле и Бийске. На Рубцовском хлебокомбинате планируют открыть специальный консультационный центр, чтобы помочь его сотрудникам трудоустроиться на другие предприятия. Кто не сумеет быстро найти работу, может рассчитывать на пособие по безработице - от полутора до восьми тысяч рублей в месяц (для предпенсионеров - до 11,28 тысячи).

Прямая речь

Елена Чувашова, заместитель начальника управления по труду и занятости населения Алтайского края:

- Для регионального рынка труда сегодня более актуальны проблемы территориальной дифференциации безработицы, когда в Барнауле ее уровень составляет 0,35 процента, а в Тогульском районе доходит до 5,31. Наиболее сложная ситуация в сельской местности, где проживает семьдесят процентов безработных граждан, в то время как большая часть вакансий сосредоточена в городах, в которых в основном сконцентрированы предприятия обрабатывающей промышленности. Также сказывается несоответствие структуры спроса структуре предложения рабочей силы: предприятия испытывают дефицит определенных кадров, а рынок предлагает специалистов других профессий. Для решения этих проблем в региональной программе "Содействие занятости населения Алтайского края" предусмотрены активная профориентация молодежи по востребованным специальностям, бесплатное переобучение и повышение квалификации специалистов, развитие трудовой мобильности внутри региона и другие меры поддержки. Ежегодно в этой программе участвует около 130 тысяч жителей края.