В редакцию "РГ" в Новосибирске обратился Борис Гаврилов - житель села Староюгино Каргасокского района Томской области. 10 июня нынешнего года его уволили в связи с сокращением штата МУП "Теплоэнергоснаб", где он работал машинистом котельной. Работы в Староюгино для 47-летнего Бориса больше нет, его заработок был единственным источником дохода семьи, но это, как говорится, еще полбеды: трагедия человека свидетельствует о дисбалансе в важнейшей для Сибири отрасли.

Кроме Бориса из "Теплоэнергоснаба" уволили еще одиннадцать машинистов. Теперь, по его словам, подготовка к зиме сетей и оборудования не ведется, а между тем Каргасокский район приравнен к районам Крайнего Севера, и зимой температура здесь опускается ниже минус пятидесяти. МУП "Теплоэнергоснаб" отапливает объекты в четырех населенных пунктах, подает тепло в школу, ФАП, дом культуры. Котельная работает на угле и дровах. "Пусть на наши личные проблемы всем наплевать, - говорит Борис. - Но если зимой случится авария, и пострадают жители - почему это никого не волнует?".

Прокуратура и трудовая инспекция помочь Борису и его товарищам по несчастью ничем не смогли, и на днях уволенные машинисты понесут иски в суд, требуя восстановить их в должности. При этом у муниципального предприятия своя логика - здесь называют увольнение работников вынужденной мерой и опасаются банкротства. Долг по налогам у скромного МУП "Теплоэнергоснаб" превысил три миллиона рублей, и гасить его нечем - ведь пресловутую подготовку к зиме предприятие должно осуществлять за свой счет, никаких бюджетных дотаций, о которых можно говорить серьезно, здесь не получают. И отчаянные попытки директора заручиться поддержкой властей на уровне муниципалитетов или района пока успеха не имели. Решать проблемы предоставляют самому МУП.

Таким образом, платить зарплату работникам, тем более вне отопительного сезона, предприятие не в состоянии, и руководство сочло более гуманным уволить сотрудников, выплатив им причитающееся по закону, чем тянуть с зарплатой. Тем более что повышение МРОТ с 1 января нынешнего года больно ударило по предприятию - там утверждают, что фонд оплаты труда вырос на пятьдесят процентов, тогда как поступающие в МУП платежи, напротив, только снижаются. В этом и причина того, что предприятие оказалось в долгах.

Любопытно, что сокращение поступлений там связывают с внедрением энергосберегающих технологий на муниципальных объектах. В 2012 году в Староюгино после капитального ремонта открыли школу - обновленное образовательное учреждение стало отчасти "умным", в нем установили счетчик, значительно снизив расходы на теплоэнергию. Прекрасно, но МУП потеряло на таких сберегающих технологиях чуть ли не полмиллиона рублей в год. И находится еще не в самом незавидном положении - как рассказали на муниципальном предприятии, долги у некоторых муниципальных котельных могут достигать пятнадцати миллионов рублей.

- Энергетики защитили новый тариф на теплоэнергию, - сообщил корреспонденту "РГ" глава Новоюгинского сельсовета Николай Захаров. - Он выше в два раза, но начнет действовать только с октября нынешнего года, со стартом нового отопительного сезона. Предыдущий тариф, на мой взгляд, не был сбалансированным, отчасти не учитывал особенности работы котельных. У них возникал перерасход топлива, хотя по технологии его было не избежать: условно говоря, по-деревенски, в котле не может гореть только одна чурка, необходимо, чтобы их было несколько, а тариф это не учитывал.

Глава сельсовета говорит о банкротстве МУП как о возможной перспективе, но тут же делает оговорку: никогда раньше такого не случалось. Значит, не случится и теперь. Налоговую недоимку как-то погасят - не вводить же внешних управляющих на все подобные объекты в области, ведь, как говорится, зима близко. Подготовка же к ней, по словам Николая Захарова, идет своим чередом: топливо закупается, контракты заключены. "К зиме подойдем готовыми", - уверен глава сельсовета.

Кстати, по информации правительства Томской области, всего в регионе 49 муниципальных предприятий, которые эксплуатируют 164 котельных. И ситуацию с ними власти оценивают как вполне нормальную: 39 уже полностью готово к зиме, а к 15 сентября будут в порядке и остальные. Работы идут по графику, а кое-где даже с опережением. Из бюджетов всех уровней на закупку топлива и другие мероприятия потратят 1 миллиард 772 миллиона рублей - область, включая Новоюгинское муниципальное образование, точно не замерзнет.

Что же касается экстренных увольнений машинистов, то, с точки зрения управленцев, и это вполне оправданно. Многие котельные уже несколько лет назад перешли на сезонный график работ. В конце концов, машинисты не занимаются подготовкой объектов к зиме, их дело маленькое - подавать топливо и следить за показаниями приборов в отопительный сезон. "Для подготовки объектов мы нанимаем специализированные организации", - утверждают и в МУП "Теплоэнергоснаб". Это единодушие нарушает только Борис Гаврилов, утверждающий, что именно они, кочегары, ремонтировали дырявые трубы. А с тех пор как они перестали заниматься ремонтом (в прошлом году машинистов летом отправили в отпуска), этого не делает вообще никто, и состояние объектов нынче не выдерживает никакой критики.

Что ближе к истине - оптимизм чиновников или пессимизм уволенного кочегара, станет известно уже через пару месяцев, когда на севере Томской области начнется отопительный сезон. Между тем практика показывает, что шутки с теплоэнергетикой в Сибири не просто плохи, а опасны.