Бюджет Омской области терпит колоссальные убытки от продажи контрафактного и поддельного табака.

По данным исследования, проведенного по заказу крупнейших производителей табачной продукции, доля нелегальных сигарет в общем объеме табачного рынка Омской области достигла 26,6 процента. Омск замыкает пятерку антирейтинга крупных городов страны с максимальной долей нелегального продукта.

Для сравнения: в Алтайском крае этот показатель составляет 22,1 процента, в Новосибирске - 20. При этом объем нелегальной табачной продукции в России в среднем 10,3 процента.

Засилье контрабандистов на табачном рынке Прииртышья объясняется в первую очередь географическим положением - приграничная территория, наличие федеральных магистралей.

- Омская область служит перевалочным пунктом для нескольких крупнейших каналов поставки нелегальных сигарет из дальнего зарубежья, - утверждает руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей компании "БАТ Россия" Игорь Черкасский.

Основная масса незаконных сигарет в регионе - контрабанда из Объединенных Арабских Эмиратов, Болгарии и Сербии. Значительную долю на рынке также занимают сигареты, произведенные для законной реализации на территории Казахстана и Кыргызстана. Однако в омские магазины их поставляют без уплаты акцизного сбора в России. На местных прилавках можно встретить и сигареты несуществующих брендов - их изготавливают кустарно.

Успех контрабандной продукции у омичей обеспечивает относительная дешевизна нелегального табака. В России средняя цена пачки сигарет составляет 105 рублей. Между тем цены на нелегально ввезенный табак из Беларуси начинаются от 29 рублей за пачку, из Кыргызстана - от 45.

- Раз в неделю я приезжаю в Старый Кировск и покупаю там блок казахстанских сигарет по пятьдесят рублей за пачку, - рассказывает омич Владимир Д. - Я знаю, что эта торговая точка нелегальная. Но из-за низкого дохода не могу позволить себе покупать подакцизные сигареты.

Эксперты подтверждают, что в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на продукцию из-под полы. В Омской области насчитывается более 300 торговых точек, где торгуют нелегальным табаком. При этом зачастую контрабанду и подделку продают не бабушки в переходе, а владельцы стационарных киосков и павильонов.

- В рамках административных производств из незаконного оборота в 2018 году изъято 74 747 единиц табачной продукции, в 2019-м - 3 486, - сообщил корреспонденту "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Однако легальные производители жалуются на то, что привлечь конкурентов к ответственности практически нереально - доказать факт сбыта достаточно сложно.

- Владелец фуры с подозрительным табаком обычно утверждает, что везет сигареты исключительно для личного пользования, якобы у него курит вся его большая семья. Или что он приобрел их специально на свадьбу сыну, - поясняет Игорь Черкасский.

Уходят от наказания и подпольные фабрики. Нелегальное производство закрывают, станки изымают. А затем в правоохранительные органы приходит хозяин оборудования, утверждает, что сдавал его в аренду и просит вернуть ему изъятую линию. Спустя некоторое время цех открывают в другом городе.

Тем не менее крупнейшие производители уверены, что у региональных чиновников существуют рычаги воздействия на "серый" рынок - например, ужесточение ответственности за продажу контрафакта на местном уровне. Так, в Ростовской области намерены расторгать договоры аренды с предпринимателями, попавшимися на торговле контрафактом. Есть и другие инициативы - общественные работы или административный арест для уличных торговцев.

В свою очередь представители омского правительства полагают, что вопрос противодействия нелегальному обороту табачной продукции нужно решать прежде всего на федеральном уровне.

- С нашей стороны уже направлено предложение в Государственную Думу об ужесточении наказания за реализацию контрафактного табака, - сообщил начальник отдела торговли министерства экономики Омской области Владимир Путий.

Комментарии

Виктор Захаров, начальник отделения обеспечения производства по делам об административных правонарушениях отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Омску:

- Если в регионе раньше торговали в основном немаркированными контрабандными сигаретами, то теперь в ассортименте нелегальных продавцов появляется все больше подделок. Рынок в Омске заполоняется табачной продукцией с поддельными акцизными марками. Считаю, что действенной мерой по борьбе с продажей контрафактного табака станет изменение регионального законодательства, которое будет предусматривать лишение права аренды земли или павильона предпринимателя, торгующего нелегальной продукцией.

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг":

- Впервые за всю историю проведения исследований в России доля нелегального рынка сигарет превысила отметку в десять процентов и составила в первом квартале 2019 года 10,3 против 7,7 годом ранее. В результате по объему нелегалы занимают четвертое место в рейтинге ключевых игроков рынка, оттеснив на более низкие позиции несколько легальных производителей. Для того чтобы остановить этот стремительный рост, переломить тенденцию и обеспечить устойчивые налоговые поступления в бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, контроль оборота производственного оборудования, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и совершенствование контрольно-надзорной и правоприменительной практики.