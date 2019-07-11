Сибирские "Мальдивы" из шлака попали в The New York Times

Соцсети с невероятной скоростью заполняют фотографии, сделанные блогерами вблизи водоемов с бирюзовой или ярко-синей водой. Их уже назвали "Сибирскими Мальдивами". Снимки даже попали на страницы газеты The New York Times. На самом деле это не пляж, а "хранилища" золы с городских ТЭЦ.

Как пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК), в основе искусственного озера - овраг, дно и края которого состоят преимущественно из глины, которая практически не пропускает воду. Такое искусственное озеро постепенно заполняется технической водой. К нему проведены трубы. По ним после сжигания угля поступает зола и шлак вперемешку с водой.

- Интерес вызывает необычный цвет воды. Но тут нет никакой магии. Это все можно объяснить примерами из школьных уроков химии, - говорят специалисты СГК.

Когда растворенные соли кальция и других оксидов металлов, техническая вода с высоким рН (более 8) вступают в реакцию с микроэлементами суглинистых почв, то образуется эффект бирюзовой воды. У берега цвет еле заметен, на глубине получается насыщенным, почти синим. Белая каемка у берегов - не что иное, как примесь железа, которая вместе с песком, образует тонкую корку. Она похожа на накипь в чайнике.

Для станций, использующих бурый уголь, такой водный эффект типичен. Только яркость и цветность зависит от плотности воды и типа почв, в которых золоотвал сформирован.

За содержанием золоотвалов следят Росприроднадзор, Ростехнадзор. После заполнения отвала его засыпают и на этом месте высаживают деревья.

В СГК предупреждают, что нахождение посторонних лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности, на золоотвале запрещено. Эта зона является режимным промышленным объектом. Вода в золоотвале - техническая, с повышенным показателем pH. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации.

- Основная опасность нахождения на золоотвале в погоне за красивыми видами и "селфи" - это неосторожное падение в гидротехническое сооружение, из которого без специальных средств выбраться будет невозможно, - предупреждает СГК в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

При этом здесь добавляют, что "золоотвал не ядовит, радиационный фон там в норме: это заключили две независимые лаборатории".

Справка "РГ"

Золоотвал - специальное гидросооружение, которое выглядит как искусственный водоем за чертой города. Действующий на сегодняшний день золоотвал ТЭЦ-4 (площадь - 77 гектаров) создан в 1990 году, золоотвал ТЭЦ-5 площадью 52 гектара работает с 2008 года.