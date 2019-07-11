Сибирские ученые начали поиск новых методов борьбы с описторхозом

Ученые двух томских вузов - Томского госуниверситета и Сибирского государственного медицинского университета - проведут совместные исследования распространения описторхоза в Сибири.

По словам заведующей кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасии Симаковой, Томская область исторически является одной из главных очагов описторхоза в Евразии. Во многом такое незавидное лидерство обусловлено высокой зараженностью рыбы в реках Обь-Иртышского бассейна.

- Рыба традиционно входит в рацион питания сибиряков, отсюда стабильно высокая зараженность населения, - говорит ученый. - Вместе с коллегами из СибГМУ мы хотим проследить всю цепочку передачи возбудителя - кошачьей двуустки.

Как сообщили в пресс-службе ТГУ, объектами комплексного исследования станут так называемые промежуточные хозяева - люди и моллюски, а также основной источник заражения - рыба из семейства карповых. Ученые будут работать также с дикими и домашними животными.

В проведении исследований примут участие ученые Швейцарского института тропиков и общественного здоровья (дочерний институт Базельского университета), с которыми сотрудничает СибГМУ. Ранее швейцарцы изучали заболеваемость описторхозом среди жителей Таиланда, Лаоса и других юго-восточных стран. Там циркулирует другой вид возбудителя описторхоза, но проблема зараженности населения стоит крайне остро - в странах Юго-Восточной Азии описторхозом поражено более 10 миллионов человек.

Полученные данные помогут регулировать ситуацию - разрабатывать меры профилактики для защиты населения от традиционного сибирского недуга, также они станут основой для информационной модели.

Справка "РГ"

Возбудитель описторхоза - сибирская или кошачья двуустка (описторхис) - плоский гельминт длиной от 10 до 12 миллиметров, шириной до трех миллиметров. Международным агентством по исследованию рака отнесен к канцерогенам первой группы. Согласно статистике ежегодно в Томской области регистрируется свыше тысячи новых случаев заболевания, из них более четверти - у детей. Открытие возбудителя описторхоза - кошачьей двуустки - принадлежит профессору Императорского Томского университета Константину Виноградову. 3 апреля 1891 года, проводя патологоанатомическое вскрытие, ученый впервые в истории обнаружил в печени человека сосальщика, извлек его и произвел описание.