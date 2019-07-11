Строительство нового жилья в Приангарье будет контролировать ФАУ "Роскапстрой"

В совещании участвовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый замгубернатора - председатель регионального правительства Руслан Болотов, глава областного Минстроя СветланаСвиркина, министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, заместитель руководителя областной службы архитектуры Инна Кондратьева, а также руководитель Иркутского филиала ФАУ "Роскапстрой" Борис Зимин.
Сейчас в пострадавших территориях продолжают работать комиссии, которые определяют, можно ли восстановить поврежденные дома. Светлана Свиркина сообщила, что по последним данным стихией повреждено 9134 дома. Капитальный ремонт возможно провести в 5686 домах, в том числе 861 многоквартирном. 3448 домов восстанавливать нецелесообразно. Ввиду колоссального объема работы и сжатых сроков к инструментальному обследованию жилых домов и социальных объектов привлекают и специализированные организации.
- На сегодня составлены акты по 4700 объектам, - пояснила Светлана Свиркина.
Владельцам жилья, которое непригодно для проживания, предложат несколько вариантов его замены: это покупка вторичного жилья, строительство частного дома и новая квартира в многоэтажном доме. Такие дома с соответствующей инфраструктурой построят в Тулуне.
Для капитального ремонта в домах будут заключаться трехсторонние договоры между собственниками жилья, строительными организациями и муниципалитетом. Это необходимо, чтобы муниципалитет мог контролировать качество и сроки выполнения работ.
- Чем быстрее закончат работу комиссии, тем быстрее будет принято решение по капитальному ремонту, строительству новых домов или переселению граждан в многоквартирные дома, - добавил Леонид Ставицкий.
Он также предложил для ускорения строительства привлечь к работам сразу несколько строительных компаний. Однако все они должны иметь разрешение в саморегулируемой организации строителей (СРО).
Справка
Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" cозданов 2016 году. Оно выступает в роли единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов за счет федерального бюджета. В число его основных видов деятельности также входят функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.
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