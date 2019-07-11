Строительство нового жилья в Приангарье будет контролировать ФАУ "Роскапстрой"

Строительный контроль за восстановлением и возведением нового жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области возьмет на себя Иркутский филиал ФАУ "Роскапстрой". Об этом говорилось на совещании, которое накануне провел замминистра строительства РФ Леонид Ставицкий. Напомним, замминистра возглавляет рабочую группу по восстановлению жилья и инфраструктуры Иркутской области, поврежденных в результате июньского паводка.

В совещании участвовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый замгубернатора - председатель регионального правительства Руслан Болотов, глава областного Минстроя СветланаСвиркина, министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, заместитель руководителя областной службы архитектуры Инна Кондратьева, а также руководитель Иркутского филиала ФАУ "Роскапстрой" Борис Зимин.

Сейчас в пострадавших территориях продолжают работать комиссии, которые определяют, можно ли восстановить поврежденные дома. Светлана Свиркина сообщила, что по последним данным стихией повреждено 9134 дома. Капитальный ремонт возможно провести в 5686 домах, в том числе 861 многоквартирном. 3448 домов восстанавливать нецелесообразно. Ввиду колоссального объема работы и сжатых сроков к инструментальному обследованию жилых домов и социальных объектов привлекают и специализированные организации.

- На сегодня составлены акты по 4700 объектам, - пояснила Светлана Свиркина.

Владельцам жилья, которое непригодно для проживания, предложат несколько вариантов его замены: это покупка вторичного жилья, строительство частного дома и новая квартира в многоэтажном доме. Такие дома с соответствующей инфраструктурой построят в Тулуне.

Для капитального ремонта в домах будут заключаться трехсторонние договоры между собственниками жилья, строительными организациями и муниципалитетом. Это необходимо, чтобы муниципалитет мог контролировать качество и сроки выполнения работ.

- Чем быстрее закончат работу комиссии, тем быстрее будет принято решение по капитальному ремонту, строительству новых домов или переселению граждан в многоквартирные дома, - добавил Леонид Ставицкий.

Он также предложил для ускорения строительства привлечь к работам сразу несколько строительных компаний. Однако все они должны иметь разрешение в саморегулируемой организации строителей (СРО).

Справка

Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" cозданов 2016 году. Оно выступает в роли единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов за счет федерального бюджета. В число его основных видов деятельности также входят функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.

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