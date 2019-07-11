Строительство нового жилья в Приангарье будет контролировать ФАУ "Роскапстрой"

Новости

Количество пострадавших на пожаре в Мытищах увеличилось до 11 13:25
Как вернуть задаток после отказа покупать квартиру 13:12
Более 500 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года 13:12
Жителей Сочи предупредили о смерчах и грозовых ливнях 13:11
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда 13:10
Вход на станцию московского метро "Ботанический сад" перенесут 13:07
Названы даты встречи по Сирии в Нур-Султане 13:03
Кабмин выделит пострадавшей от паводка Иркутской области еще 2,3 млрд рублей 13:01
Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 13:00
В МЧС РФ заявили о ликвидации факельного горения у ТЭЦ "Северная" 13:00
СК на Ставрополье начал проверку после жесткой посадки Ан-2 12:59
У символа Крымского моста появится древний "родственник" 12:57
Над Чернобыльской АЭС появился самый крупный в мире саркофаг 12:57
Пожарные вертолеты вылетели тушить огонь у ТЭЦ в Москве 12:54
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве 12:50
Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара рядом с ТЭЦ-27 12:42
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка 12:40
Минздрав Подмосковья уточнил данные о пострадавших при пожаре рядом с ТЭЦ 12:38
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 12:38
Московские пожарные участвуют в тушении пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах 12:34
На Ставрополье в двух ДТП на одной трассе пострадали 10 человек 12:32
На "Славянском базаре в Витебске" с аншлагом прошел концерт Эмина 12:30
Видео: Пермячка открыла бутылку выстрелом из арбалета 12:28
В Приангарье исключили из "ЕР" мэра, спасавшего в паводок свой дом 12:27
Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд" 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 12:57
Проект: В регионах

Строительство нового жилья в Приангарье будет контролировать ФАУ "Роскапстрой"

Текст: Екатерина Вострикова
Строительный контроль за восстановлением и возведением нового жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области возьмет на себя Иркутский филиал ФАУ "Роскапстрой". Об этом говорилось на совещании, которое накануне провел замминистра строительства РФ Леонид Ставицкий. Напомним, замминистра возглавляет рабочую группу по восстановлению жилья и инфраструктуры Иркутской области, поврежденных в результате июньского паводка.

В совещании участвовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый замгубернатора - председатель регионального правительства Руслан Болотов, глава областного Минстроя  СветланаСвиркина, министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов, заместитель руководителя областной службы архитектуры Инна Кондратьева, а также руководитель Иркутского филиала ФАУ "Роскапстрой" Борис Зимин.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
Незаконные рубки в лесах Иркутской области сократились вдвое

Сейчас в пострадавших территориях продолжают работать комиссии, которые определяют, можно ли восстановить поврежденные дома. Светлана Свиркина сообщила, что по последним данным стихией повреждено 9134 дома. Капитальный ремонт возможно провести в 5686 домах, в том числе 861 многоквартирном. 3448 домов восстанавливать нецелесообразно.  Ввиду колоссального объема работы и сжатых сроков к инструментальному обследованию жилых домов и социальных объектов привлекают и специализированные организации.

- На сегодня составлены акты по 4700 объектам, - пояснила Светлана Свиркина.

Владельцам жилья, которое непригодно для проживания, предложат несколько вариантов его замены: это покупка вторичного жилья, строительство частного дома и новая квартира в многоэтажном доме. Такие дома с соответствующей инфраструктурой построят в Тулуне.

Для капитального ремонта в домах будут заключаться трехсторонние договоры между собственниками жилья, строительными организациями и муниципалитетом. Это необходимо, чтобы муниципалитет мог контролировать качество и сроки выполнения работ.

- Чем быстрее закончат работу комиссии, тем быстрее будет принято решение по капитальному ремонту, строительству новых домов или переселению граждан в многоквартирные дома, - добавил Леонид Ставицкий.

Он также предложил для ускорения строительства привлечь к работам сразу несколько строительных компаний. Однако все они должны иметь разрешение в саморегулируемой организации строителей (СРО).

Справка

Федеральное автономное учреждение "РосКапСтрой" cозданов 2016 году. Оно выступает в роли единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов за счет федерального бюджета. В число его основных видов деятельности также входят функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.

Подготовлено ООО "АИФ в Восточной Сибири"

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Курс доллара опустился ниже 63 рублей