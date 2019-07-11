Ученые обнаружили новый признак развития аутизма

В ходе новой работы американские ученые из Университета штата Пенсильвания зафиксировали у 70% детей с аутизмом нетипичное пищевое поведение. Если оно наблюдается у ребенка, то его нужно показать специалистам, посоветовали исследователи. Об этом пишет Medicalxpress.

В частности, атипичное пищевое поведение может проявляться в желании ребенка употреблять строго определенную пищу. При этом любимая еда может быть определенного цвета (только красной, например) или формы. Также у малыша может отмечаться гиперчувствительность к текстуре продукта или к его температуре.

Иногда дети с аутизмом отказываются от пищи и могут, например, начать прятать ее в карман.

- Однажды я лечил ребенка, который ел только бекон и пил только чай со льдом. Часто дети с аутизмом "придерживаются диеты", состоящей, в основном, из зерновых продуктов, таких как макароны и хлеб, а также куриных наггетсов. Я наблюдал и детей, которые могут есть только из бутылочки, несмотря на свой возраст, - рассказал доктор Кит Уильямс.

Он отметил, что стоит различать странное пищевое поведение и банальные детские капризы. В последнем случае ребенок постепенно, как правило, добавляет в рацион какие-то новые продукты. Аутист же вряд ли допустит нововведения и останется верным "чаю с беконом".