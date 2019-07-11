В Кузбассе сошел с рельсов тепловоз

На станции кузбасского города Тайга сошел с рельсов тепловоз.

Как сообщили в пресс-службе тайгинской транспортной прокуратуры, сход тепловоза серии ТЭМ 2 № 5498 произошел сегодня в 9.35 по московскому времени на стрелочном переводе № 320 парка А.

Предварительно установлено, что ЧП случилось из-за того, что стрелка была переведена неправильно. Человеческих жертв и пострадавших в результате случившегося, к счастью, нет, как и значительного ущерба имуществу. Объекты железнодорожной инфраструктуры не повреждены.

- Задержек в движении поездов также удалось избежать, а состояние рельсов сейчас обследуют специалисты, - уточнили в пресс-службе. - Проверка по факту инцидента продолжается.