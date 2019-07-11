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11.07.2019 12:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирской области до конца года сдадут 14 долгостроев

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в текущем году планируют ввести в эксплуатацию 14 долгостроев. Как отметил губернатор региона Андрей Травников в четверг в ходе выездного совещания, в области эффективно выполняются масштабные инвестиционные проекты (МИП), которые и позволят достроить проблемные объекты, в том числе дома на улице Тульской, 80 и 82, Связистов, 13/1 и 13/2.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области ввели в эксплуатацию сотый долгострой

В июне на всероссийском совещании, посвященном вопросам государственного регулирования в области долевого строительства, практическая деятельность правительства Новосибирской области по этому направлению признана одной из лучших в России.

Андрей Травников сообщил, что с 2010 года в регионе введено в строй более 100 подобных объектов. В 2017 году свыше 800 жителей получили долгожданные квартиры, в 2018-м - более шестисот. В этом году уже почти 620 человек получили свои квартиры.

- Изменение федерального законодательства, переход на проектное финансирование, работа федерального фонда защиты прав дольщиков позволит решить проблему "обманутых" дольщиков в течение нескольких лет, - высказал уверенность глава региона.

По данным пресс-службы областного правительства, в рамках МИП квартиры будут предоставлены более 200 гражданам, находящимся в реестре минстроя.

С 2015 по 2018 годы из областного и городского бюджетов предоставлено субсидий на оплату договоров технологического присоединения "проблемных объектов" к инженерным сетям, благоустройство их придомовых территорий и установку лифтового оборудования на сумму более 358 миллионов рублей. Еще один эффективный инструмент господдержки жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, - целевая субсидия в размере до 200 тысяч рублей для достройки проблемного объекта. В реестр на получение субсидии включено 1183 человека, сумма выплаченных субсидий - более 230 миллионов рублей, в том числе в 2019 году пяти гражданам выплачен один миллион рублей.

Справка

Выездное совещание под руководством губернатора Андрея Травникова прошло на площадке дома, который совсем недавно числился в категории долгостроев. Многоквартирный жилой дом на улице Залесского введен в эксплуатацию в результате совместных действий минстроя региона, мэрии Новосибирска и прокуратуры Новосибирской области в начале июля 2019 года. Ввод дома в эксплуатацию позволил восстановить права более ста обманутых дольщиков.

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