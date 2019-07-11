В Кузбассе растут темпы перевода сельскохозяйственных земель в земли промышленности. Если за весь прошлый год сменилось назначение у 2,88 тысячи гектаров, то за шесть месяцев 2019-го - у 3,58 тысячи. В мае и июне около шестисот гектаров передали угольным компаниям, эксплуатирующим шахты и разрезы в Прокопьевском, Новокузнецком, Беловском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах. Как это соотносится с заявлением руководства области, что с каждого сельскохозяйственного гектара необходимо получить результат в виде сельхозпродукции?

- Информация о массовом переводе земель в Кузбассе звучит регулярно, причем, как правило, в негативном ключе, - отметил замгубернатора области Андрей Панов. - Однако на самом деле цель работы, которая началась в регионе весной прошлого года, - навести юридический порядок в сфере землепользования. Ведь в 99 процентах случаев дело вовсе не в фактической передаче промышленникам земель, на которых еще вчера колосилась рожь. Зачастую компании уже давно владеют и пользуются этими землями, приобретенными либо взятыми в аренду у муниципалитетов. Одни были зарезервированы на перспективу для расширения производства и строительства, а другие заняты промышленными объектами, пусть и недостроенными. Но в обоих случаях участки уже много лет не используются для выращивания сельхозкультур или выпаса скота.

В результате такого несоответствия, как заявил замгубернатора, страдают муниципальные бюджеты. Ведь налог, который платят пользователи сельхозземель, гораздо меньше налога на использование земель промышленности: ставки первого и второго - 0,3 и 1,5 процента от кадастровой стоимости соответственно. Да и кадастровая стоимость промышленных земель значительно выше, чем сельскохозяйственных. Так что, по сути, муниципалитеты годами недополучали суммы, которые могли бы направить на социально-экономическое развитие.

- Перевод сельхозземель в земли промышленности не всегда означает передачу их под отвалы угольных разрезов, - подчеркнул Андрей Панов. - Оформление земли требуется и для ввода в эксплуатацию городской ЛЭП, муниципальной дороги, объектов придорожного сервиса или, скажем, вышки сотовой связи. За первое полугодие 2019-го земли под размещение таких объектов составили четвертую часть всех переведенных земель (860 гектаров).

А что будет с промышленниками, которые годами недоплачивали налог? Им грозят штрафы за использование сельхозземель не по назначению. Из 71,3 миллиона рублей административных санкций, наложенных Россельхознадзором на юридические и физические лица, взыскан 61 миллион. Однако, как уточнил замгубернатора области по АПК Алексей Харитонов, претензии нарушителям могут быть предъявлены лишь за последние три года их противоправной деятельности. Так, в апреле мировой суд Беловского района привлек к административной ответственности небезызвестный разрез "Инской", который с 2016-го по 2019 год систематически не исполнял предписания об устранении нарушений земельного законодательства.

- Предприятие во время строительства объектов допустило снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы на арендованных земельных участках сельхозназначения общей площадью 12,7 гектара, - сообщили "РГ" в областной прокуратуре. - В результате земли были выведены из сельхозоборота и не могли использоваться для производства продукции АПК. Как показали внеплановые проверки, нарушенные участки в срок не восстановили. В отношении АО было возбуждено сразу четыре административных дела, и его оштрафовали в общей сложности на восемьсот тысяч рублей.

По данным областного правительства, угольные предприятия допустили чуть меньше половины всех 682 аналогичных правонарушений, выявленных в регионе за два года.

Так сколько же в Кузбассе осталось участков, способных давать урожаи? Как уточнил Алексей Харитонов, на 1 января 2019-го общая площадь земель сельхозназначения в регионе превысила 2,6 миллиона гектаров. Свыше 2,4 миллиона занимают сельскохозяйственные угодья, почти 890 - сенокосы и пастбища, а около 1,5 миллиона - пашня. Более 1,2 миллиона гектаров используется агропредприятиями всех форм собственности, личными подсобными хозяйствами и гражданами. При этом в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах вообще нет невостребованной пашни.

- В то же время 202,7 тысячи гектаров пахоты в регионе сегодня не используется. Как показал мониторинг, экономически целесообразно освоение более трети этих площадей, и двенадцать тысяч гектаров запланировано освоить уже в этом году, - сообщил Алексей Харитонов. - За три года в оборот ввели 35,6 тысячи гектаров. И объем освоения сельхозземель в прошлом году втрое превысил объемы их перевода в земли других категорий. На субсидирование затрат сельхозпредприятий на освоение брошенных земель в этом году предусмотрено 33 миллиона рублей из средств регионального бюджета. Ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения у нас в приоритете, так как проект "Экспорт продукции АПК Кемеровской области" предполагает рост посевных площадей под сельхозкультурами. К концу 2024-го регион должен увеличить экспорт агропродукции с 271,8 миллиона до 510,6 миллиона долларов. Причем экспорт злаков и продуктов их переработки предстоит нарастить в 4,4 раза - с двух миллионов до 8,9 миллиона долларов.

Надо сказать, что сегодня в Кузбассе предпринимаются попытки восстановить даже, казалось бы, совсем безнадежные в аграрном отношении земли, которые поросли лесом. Речь - об отдаленных территориях, прежде всего на севере области. Поступают и другие предложения: перевести эти земли в лесные угодья и в таком качестве сдавать в аренду.

Кстати

Что касается абсолютного запрета на промышленное освоение земель в некоторых районах области (когда-то шла речь о Промышленновском районе), то самое надежное средство - создание особо охраняемых природных территорий.

- Еще есть такое поручение губернатора: при выводе из сельхозоборота земель, где действительно пашут и сеют, следует вводить в оборот точно такие же площади в других местах, чтобы объем в целом не снижался, - добавил Андрей Панов.