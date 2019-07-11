Дагестанские ополченцы получат ветеранский статус

- Законопроект был внесен по итогам "Прямой линии" президента РФ Владимира Владимировича Путина, - напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - К главе государства обратились жители Дагестана, которые попросили восстановить справедливость и наделить статусом участников боевых действий дагестанских ополченцев.

Признание их боевых заслуг важно для всех россиян считает спикер. Он подчеркнул, что в 1999 году дагестанцы встали на защиту Российской Федерации, дав отпор бандам международных террористов.

Согласно документу, к ветеранам боевых действий приравниваются лица, оказывавшие в период с августа по сентябрь 1999 года содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, в выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан и принимавшие непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны.

Как заявил автор - депутат от "Единой России" Умахан Умаханов - изменения будут способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана и укреплению политической стабильности в регионе.

Законопроект предоставляет указанным лицам такие меры нематериальной поддержки, как использование ежегодного отпуска в удобное для них время, преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан или в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы.

Ко второму чтению могут быть внесены поправки. "Пришли предложения, о том, что должны быть новые льготы", - уточнил Умаханов после рассмотрения законопроекта.