Новости

Посольство РФ удивила реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги 16:29
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко 16:17
Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске 16:15
В Белгороде выпавший из автобуса пассажир отсудил полмиллиона рублей 16:15
Сеул выступил категорически против помощи Японии в случае войны с КНДР 16:10
Генконсул РФ рассказал подробности о гибели россиян в Греции 16:07
Беларусь станет почетным гостем Международной книжной ярмарки на ВДНХ 16:06
Назначена дата рассмотрения дела об угоне самолета Сургут - Москва 16:04
На "Иннопроме" показали необычные социальные бизнес-проекты 15:58
Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой 15:56
В Сочи у фотографа изъяли 17-летнего попугая без документов 15:47
Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества 15:45
Песков объяснил выход Путина к жителям Екатеринбурга 15:42
Ученые показали, кто издает самый громкий звук в океане 15:42
Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Мытищах 15:40
В Прикамье загорелся детский санаторий 15:40
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проведет стрельбы в Черном море 15:37
В Оренбуржье выпускника вуза лишили диплома из-за взятки 15:31
В Перми УФАС проверит "божественную" шаурму 15:30
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы 15:24
Страны СНГ намерены совершенствовать работу по борьбе с коррупцией 15:21
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 15:17
Фермер раскритиковал депутатов бундестага за отсутствие патриотизма 15:13
Минэкономразвития объявило о создании ТОР под Ульяновском 15:13
В Москву вернется летняя погода 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
11.07.2019 15:56
Проект: В регионах

Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии в течение ближайших пяти лет должны полностью решить проблему обеспечения населения качественной питьевой водой.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

- Уже в этом году люди должны ощутить результаты повышения качества и доступности питьевой воды, - пообещал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Работы ведутся, в том числе, по федеральному проекту "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология". С 2019 по 2024 год Ингушетии выделят на эти цели более 860 миллионов рублей, из них в этом году - свыше 28 миллионов. Прежде всего на эти средства проведут водопроводы в отдаленные села - туда, где его до сих пор не было. В списке первоочередных - села Даттых, Кантышево, Плиево и Инарки.

Фото: Ирина Варламова/РГ
В Малгобекском районе Ингушетии построят курорт с грязелечением

Не забыты и крупные населенные пункты, новые скважины бурятся для Назрани и растущего Магаса. Завершено строительство водопроводов в Гамурзиевском округе Назрани, сельских поселениях Джейрах и Барсуки, также скоро достроят водонапорную емкость и водопровод в приграничном селе Аршты. Только в округах Назрани будет пробурено семь скважин глубиной около 200 метров. Будет запущен новый водопровод Назрань - Барсуки - Гамурзиево - Плиево.

Кстати, водопроводные сети прокладываются по республике и за счет спонсорских средств, к примеру, в селе Вежарий таким образом строятся водопровод и водонапорная емкость. Бюджетные средства на выполнение этих работ не потребуются.

Врио руководители региона поручил при вводе новых водопроводных участков и водоводов осуществлять их фото- и видеофиксацию - для проверки на соответствие нормативам и требованиям качества, заявленным в документации, в том числе в плане используемых материалов.

- Экономия за счет проведения старых труб недопустима. Если будет такая информация, их выкопают и отправят на экспертизу, - заявил Махмуд-Али Калиматов.

На реконструкцию пруда в Назрани направят 150 млн рублей
Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Зеленский предложил расширить люстрацию за счет Порошенко
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова