Города и села Ингушетии обеспечат качественной питьевой водой

В Ингушетии в течение ближайших пяти лет должны полностью решить проблему обеспечения населения качественной питьевой водой.

- Уже в этом году люди должны ощутить результаты повышения качества и доступности питьевой воды, - пообещал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Работы ведутся, в том числе, по федеральному проекту "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология". С 2019 по 2024 год Ингушетии выделят на эти цели более 860 миллионов рублей, из них в этом году - свыше 28 миллионов. Прежде всего на эти средства проведут водопроводы в отдаленные села - туда, где его до сих пор не было. В списке первоочередных - села Даттых, Кантышево, Плиево и Инарки.

Не забыты и крупные населенные пункты, новые скважины бурятся для Назрани и растущего Магаса. Завершено строительство водопроводов в Гамурзиевском округе Назрани, сельских поселениях Джейрах и Барсуки, также скоро достроят водонапорную емкость и водопровод в приграничном селе Аршты. Только в округах Назрани будет пробурено семь скважин глубиной около 200 метров. Будет запущен новый водопровод Назрань - Барсуки - Гамурзиево - Плиево.

Кстати, водопроводные сети прокладываются по республике и за счет спонсорских средств, к примеру, в селе Вежарий таким образом строятся водопровод и водонапорная емкость. Бюджетные средства на выполнение этих работ не потребуются.

Врио руководители региона поручил при вводе новых водопроводных участков и водоводов осуществлять их фото- и видеофиксацию - для проверки на соответствие нормативам и требованиям качества, заявленным в документации, в том числе в плане используемых материалов.

- Экономия за счет проведения старых труб недопустима. Если будет такая информация, их выкопают и отправят на экспертизу, - заявил Махмуд-Али Калиматов.