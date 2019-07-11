На Ставрополье пилот Ан-2 скрылся после жесткой посадки на поле

В ночь на 10 июля в Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2. По данным источника "РГ" в правоохранительных органах, после жесткой посадки прямо на свекольное поле возле села Радуга в Александровском округе пилот скрылся с места происшествия.

"Пилот, вероятно, не справился с управлением, самолет Ан-2 жестко приземлился во время орошения полей. Самолет зарегистрирован не был, пилот скрылся с места аварии, его ищут сейчас", - отметил собеседник.

Сам летательный аппарат уже распилили на части и убрали с поля.

Проверку по факту инцидента проводят в Южном следственном управлении на транспорте СК.